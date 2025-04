LIVE SERIE B CATANZARO-PALERMO 0-0

Il Palermo torna finalmente in campo dopo rinvii e spostamenti, pronto ad affrontare il Catanzaro nella sfida valida per la 35ª giornata di Serie B. Al “Ceravolo”, i rosanero inseguono una vittoria fondamentale che permetterebbe loro di agganciare proprio i calabresi al sesto posto in classifica. Dionisi si affida a questo undici: Audero tra i pali; linea difensiva composta da Baniya, Magnani e Ceccaroni; in mediana Gomes e Blin, con Pierozzi e Lund a presidiare le corsie esterne. In attacco, Segre agirà alle spalle della coppia formata da Brunori e Pohjanpalo.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

CATANZARO: 22 Pigliacelli, 3 Quagliata, 6 Bonini, 7 Compagnon, 8 Ilie, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 14 Scognamillo, 21 Pompetti, 23 Brighenti, 84 Cassandro. A disposizione: 25 Gelmi, 99 Borrelli, 4 Antonini, 19 La Mantia, 20 Pontisso, 28 Biasci, 29 Seck, 45 Buso, 61 Maiolo, 80 Coulibaly, 82 Corradi, 93 Paura. Allenatore: Caserta.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 43 Nikolaou. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Feliciani (Teramo).

AA1: Capaldo (Napoli).

AA2: Ricciardi (Ancona).

IV UFFICIALE: Recchia (Brindisi).

VAR: Ghersini (Genova).

AVAR: Volpi (Arezzo).

MARCATORI:

NOTE: