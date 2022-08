Il Palermo questa sera andrà di scena al “San Nicola” di Bari. Davanti ad oltre 33mila tifosi avversari i rosanero di mister Corini sono chiamati a dar continuità a quanto di buono fatto in occasione della prima uscita contro il Perugia. I siciliani in campo con Pigliacelli tra i pali; Crivello al posto dell’infortunato Sala a completare la retroguardia con Marconi, Nedelcearu e Buttaro. Scelte obbligate in mediana con Bro e Damiani. In avanti Floriano, Elia e Valente alle spalle di Brunori.

Ecco la cronaca live del match:

PRIMO TEMPO

Pronti, via! Inizia il match al “San Nicola”. Rosanero in pressing sin dai primissimi minuti. Al 5‘ Antenucci si fa avanti entrando in area, bravo Buttaro ad anticiparlo. Al 6‘ Maita serve in profondità Cheddira, il calciatore salta il portiere avversario ma non conclude. Chance clamorosa per il Palermo al 7‘: Elia con un rimpallo si ritrova davanti la porta con la palla tra i piedi, calcia ma trova Caprile con il corpo ad opporsi. Al 14′ altra grande occasione per il Palermo con Broh che corre fino in area, prova il tap-in con Floriano, ma il numero 7 non si coordina bene e non colpisce palla a porta vuota. Il primo giallo della gara se lo becca Buttaro per fallo su Ricci.

Al 18′ Folorunsho direttamente da calcio di punizione sferra una rasoiata che termina di poco a lato della porta protetta da Pigliacelli. Al 20′ galletti ancora in avanti con Ricci che viene servito da Antenucci e da posizione defilata conclude in porta trovando però il portiere rosanero. Al 22′ Ricci serve in area Folorunsho che calcia in porta ma la palla finisce in angolo. Al 24′ Cooling Breack al San Nicola. Punizione in favore del Palermo al 31′: Valente alla battuta, il numero 30 calcia direttamente in porta ma la palla termina alta. Al 35′ Maita passa palla a Cheddira che si ritrova in mezzo all’area e calcia direttamente in porta: Pigliacelli si stende e blocca. Al 37′ il Palermo va a segno con Valente che servito da Floriano calcia in porta e non sbaglia, ma l’arbitro ferma il gioco per offside. Interviene il Var e GOOOOL PALERMO!!! La rete viene assegnata ai rosanero.

IL TABELLINO

BARI: 18 Caprile, 4 Maita, 6 Di Cesare (cap.), 7 Antenucci, 10 Botta, 11 Cheddira, 17 Maiello, 20 Terranova, 23 Vicari, 25 Pucino, 31 Ricci, 90 Folorunsho. A disposizione: 1 Frattali, 9 D’Errico, 13 Gigliotti, 19 Galano, 23 Vicari, 30 Cetar, 44 Bosisio, 63 Bellomo, 74 Cangiano, 80 Benedetti, 93 Dorval, 99 Mallamo. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 6 Crivello, 7 Floriano (cap.), 9 Brunori, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente, 77 Elia. A disposizione: 1 Grotta,12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 10 Silipo, 11 Fella, 23 Doda, 39 Stoppa, 54 Peretti, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Camplone (Pescara). Assistenti: Vivenzi (Brescia) – Ranghetti (Chiari). Quarto Ufficiale: Galipò (Firenze). VAR: Chiffi (Padova). AVAR: Rocca (Catanzaro).

MARCATORI: Valente al 37′

NOTE: ammoniti Buttaro, Maita