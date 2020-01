Una partita inedita per tante prime volte. E’ la prima trasferta in Serie D del 2020 per il Palermo ed è la prima volta da otto mesi che si gioca di sabato. E’ anche il debutto di Roberto Floriano con la maglia rosanero. All’andata terminò 3-2 a favore della compagine di Pergolizzi, match che sancì l’esordio ufficiale al “Barbera” per la neonata SSD Palermo e che passò alla ribalta per la sportività proveniente da ambo i lati, con i campani che lasciarono il campo tra gli applausi dello stadio gremito. Ma adesso è tutta un’altra storia, in palio ci sono dei punti pesanti e i rosa non possono assolutamente sbagliare se vogliono tenere a distanza il Savoia. Di seguito la cronaca live dell’incontro in scena allo stadio “Renzo Barbera”, targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Inizia il match

5′ Calcio d’angolo per il Palermo, Martinelli prova a svettare di testa. Ma la difesa irpina è attenta e sventa il pericolo.

6′ Ricciardo da posizione defilata tenta di servire Floriano, ma la sua esecuzione è troppo lenta.

9′ Nuovo corner per il Palermo, ma l’esecuzione di Martin viene subito intercettata dall’estremo difensore Landi.

12′ retropassaggio sbagliato di Martin e il San Tommaso prova ad approfittarne per gettarsi in avanti.

14′ Palermo vicino al vantaggio: Felici serve Langella in area, quest’ultimo prova la conclusione nei pressi del dischetto, ma il difensore Colarusso salva tutto.

20′ Sabatino entra con decisione all’interno dell’area del Palermo, ma viene fermato maldestramente da Crivello, che devia il pallone in calcio d’angolo con la testa. Tuttavia, gli irpini reclamano il fallo di mano.

30′ Floriano viene fermato irregolarmente e l’arbitro fischia calcio di punizione per il Palermo. Dalla sinistra, Martin prova a servire i compagni in area, ma il San Tommaso neutralizza il pericolo.

32′ Lancini spinge Alleruzzo, fallo per i padroni di casa. Colarusso batte il calcio piazzato e Pelagotti è costretto a respingere il pallone con i pugni.

35′ L’estremo difensore rosanero è costretto ad un intervento analogo sulla seconda punizione battuta da Colarusso.

38′ Alleruzzo, capitano del San Tommaso, travolge Doda con un bruttissimo intervento. Cartellino giallo per lui.

41′ Cambio per il Palermo: Doda, in grande difficoltà, non sopporta il dolore ed è costretto a chiedere il cambio L’albanese esce per far posto a Peretti.

45′ Ricciardo si ritrova il pallone tra i piedi all’interno dell’area di rigore, ma al momento della conclusione scivola.

45’+1′ l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ Inizia la seconda frazione del match.

46′ GOOOOOOOOLLLLLLL PALERMOOOOOO! Spettacolare tiro di Langella dal limite dell’area. Freddato l’estremo difensore Landi. Rosanero subito in vantaggio!

51′ Il San Tommaso prova a reagire. In avanti Branicki fa a sportellate con i difensori rosa per far avanzare la propria squadra.

53′ Felici crossa dalla destra cercando la testa di Floriano, ma quest’ultimo non riesce ad agganciare il pallone.

55′ Nel San Tommaso esce il centrocampista Castro ed entra l’attaccante Konate.

58′ Konate prova la conclusione, ma viene respinta da Crivello. Gli irpini lamentano un tocco di mano del difensore rosa all’interno dell’area di rigore.

62′ Durissimo scontro tra Martinelli e Colarusso, con il centrocampista rosa che perde conoscenza e viene subito soccorso dai compagni.

65′ Martinelli ottiene il permesso dell’arbitro e torna in campo.

69′ Nel Palermo esce uno spento Floriano ed entra Ficarrotta.

IL TABELLINO

SAN TOMMASO: 1 Landi, 2 Lambiase, 3 Madonna, 4 Colarusso, 5 Mannone, 6 Pagano, 7 Alleruzzo (Cap.), 8 Castro (dal 55′ Konate), 9 Sabatino, 10 Branicki, 11 Massaro. A disposzione: 12 Dose, 13 Tiberio, 14 Falivene, 15 Zollo, 16 Cucciniello, 17 Raiola, 18 Colucci, 20 Stoia. Allenatore: Stefano Liquidato.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (Cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo, 19 Lancini, 23 Doda (dal 41′ Peretti), 24 Crivello, 25 Floriano (dal 69′ Ficarrotta), 27 Vaccaro, 33 Langella, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 15 Marong, 26 Mauri, 30 Silipo, 32 Sforzini, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Mattia Ubaldi (Roma), Rinaldi (Policoro) – Rispoli (Locri)

MARCATORI: Langella (P) 46′,

NOTE: ammoniti Alleruzzo (S)