Una partita inedita per tante prime volte. E’ la prima trasferta in Serie D del 2020 per il Palermo ed è la prima volta da otto mesi che si gioca di sabato. E’ anche il debutto di Roberto Floriano con la maglia rosanero. All’andata terminò 3-2 a favore della compagine di Pergolizzi, match che sancì l’esordio ufficiale al “Barbera” per la neonata SSD Palermo e che passò alla ribalta per la sportività proveniente da ambo i lati, con i campani che lasciarono il campo tra gli applausi dello stadio gremito. Ma adesso è tutta un’altra storia, in palio ci sono dei punti pesanti e i rosa non possono assolutamente sbagliare se vogliono tenere a distanza il Savoia. Di seguito la cronaca live dell’incontro in scena allo stadio “Renzo Barbera”, targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Inizia il match

IL TABELLINO

SAN TOMMASO: 1 Landi, 2 Lambiase, 3 Madonna, 4 Colarusso, 5 Mannone, 6 Pagano, 7 Alleruzzo (Cap.), 8 Castro, 9 Sabatino, 10 Branicki, 11 Massaro. A disposzione: 12 Dose, 13 Tiberio, 14 Falivene, 15 Zollo, 16 Cucciniello, 17 Raiola, 18 Colucci, 19 Konate, 20 Stoia. Allenatore: Stefano Liquidato.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (Cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 25 Floriano, 27 Vaccaro, 33 Langella, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 26 Mauri, 30 Silipo, 32 Sforzini, 54 Peretti, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Mattia Ubaldi (Roma), Rinaldi (Policoro) – Rispoli (Locri)

MARCATORI:

NOTE: