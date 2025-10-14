Live Qual.Mondiali: Italia-Israele 0-0

Inizia il match del Bluenergy Stadium di Udine tra Italia e Israele, valevole per la qualificazione ai mondiali 2026. Conquistando oggi i tre punti gli azzurri sarebbero aritmeticamente certi del secondo posto del girone, che significherebbe assicurarsi di giocare almeno i play-off di qualificazione. In un clima tutt’altro che disteso, la formazione di mister Gattuso ospita Israele, che con 9 punti nel girone è pronta ad insidiare gli azzurri per la qualificazione ai prossimi mondiali.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

43′ – Calcio di punizione dalla trequarti per gli azzurri che si conclude con un nulla di fatto.

38′ – Continua a provarci l’Italia: cross di Cambiaso sul primo palo per Retegui, il centravanti azzurro prova la conclusione ma viene murato dal difensore avversario.

35′ – Ci provano gli azzurri con Locatelli. Il centrocampista azzurro prova un tiro da fuori, centrale para facilmente il portiere avversario.

33′ – Israele ci prova in contropiede. Pericolosa palla in profondità ben letta da Donnarumma che in uscita allontana con i piedi.

28′ – Grande occasione per Israele: Solomon arriva a tu per tu con Donnarumma, che con una grande parata gli nega la gioia del gol.

25′ – Buon momento degli azzurri che spingono alla ricerca del gol. Israele, però, riesce a contenere le avanzate avversarie.

23′ – Ci prova l’Italia nuovamente con un cross. Sta volta Di Marco serve Raspadori sul primo palo, il numero 10 azzurro non trova però la girata vincete.

19′ – Prima grande occasione per Israele: i bianco arrivano al tiro dal limite dell’area che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma.

18′ – Cross pericoloso di Barella, che non trova però nessun compagno dentro area. L’assistente però segnala una posizione di fuorigioco, interrompendo il gioco.

16′ – Tentativo dell’Italia con Raspadori, il tiro finisce però abbondantemente alla destra del portiere.

15′ – Continua a spingere Israele: Khalaili va al cross che attraversa pericolosamente l’area di rigore degli azzurri e finisce sul fondo.

13′ – Prova a rendersi pericolosa Israele con un buon passaggio in profondità, ma legge bene la difesa azzurra

10′ – Continuano ad attaccare gli azzurri: dopo uno scambio al limite dell’area Cambiaso prova il tiro. La conclusione e forte ma non trova lo specchio della porta.

6′ – Occasione Italia: pallone dentro area di rigore per Retegui, che tira ma non centra lo specchio della porta impattando male il pallone.

5′ – L’Italia prova ad essere pericolosa con un pallone in profondità per Raspadori, buona l’uscita dell’estremo difensore avversario che allontana la sfera.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

ISRAELE: Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgem, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon

MARCATORI:

NOTE: ammonito Biton D.