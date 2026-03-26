LIVE Qual. Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file8 (29)

Si è concluso a reti inviolate il primo tempo della semifinale dei play-off Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord a Bergamo. Una prima frazione intensa, in cui gli azzurri hanno provato a imporre il proprio gioco senza però riuscire a trovare la via del gol.

Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno spinto soprattutto sulle fasce, con Federico Dimarco e Sandro Tonali molto attivi nel servire i compagni in area. Moise Kean e Matteo Politano hanno avuto alcune occasioni pericolose, così come Alessandro Bastoni sugli sviluppi dei calci piazzati, ma la difesa nordirlandese è stata sempre attenta.

L’Irlanda del Nord, dal canto suo, ha cercato di rendersi pericolosa in contropiede, con Ethan Galbraith e Jamie Donley che hanno provato a sorprendere la retroguardia azzurra. Non sono mancati interventi duri e calci piazzati da entrambe le parti, con l’arbitro Danny Makkelie chiamato a fermare il gioco più volte.

Nel recupero, l’Italia guadagna una punizione per un fallo di Galbraith vicino alla linea laterale, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0, con entrambe le squadre ancora in partita e il pubblico in attesa di una ripresa decisiva.

Ecco la cronaca testuale del match

SECONDO TEMPO

56′ – GOOOOL ITALIA! Dopo una mischia confusa nell’area piccola, Sandro Tonali recupera il pallone e con un preciso destro batte il portiere, sbloccando il match per l’Italia.

55′ – Si accende la gara, altro contropiede per l’Italia: Kean dal limite dell’area sferra un tiro, Charles si stende e la mette in angolo.

53′ – Occasione d’oro per l’Italia passata dai piedi di Retegui: viene lanciato in attacco, sbaglia il controllo della palla, Charles lo anticipa.

52′ – L’Irlanda del Nord prova dalla distanza: il pallone attraversa l’area ma viene intercettato dalla difesa italiana. L’arbitro assegna calcio d’angolo agli ospiti.

51′ – Errore di Alessandro Bastoni, che viene punito dall’arbitro. Gli ospiti conquistano una punizione pericolosa e si avvicinano al limite dell’area azzurra.

47′ – Irlanda del Nord avanti. Servito al limite dell’area, Trai Hume tenta un tiro immediato: palla troppo alta, oltre la traversa. Italia a ripartire con la rimessa dal fondo.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ + 2′ – Termina il primo tempo.

39′ – Occasione Italia: Moise Kean riceve un preciso pallone in area e prova il tiro, ma la conclusione è imprecisa e termina in curva. Rimessa dal fondo per l’Irlanda del Nord.

34′ – Sul corner, Alessandro Bastoni colpisce di testa da pochi passi, ma la difesa nordirlandese è attenta e respinge. Ottimo lavoro di squadra degli azzurri, che conquistano un nuovo calcio d’angolo.

34′ – Sandro Tonali riceve palla vicino alla bandierina e mette un cross invitante in area.

32′ – Prova di cross di Sandro Tonali verso un compagno in area, ma la retroguardia avversaria interviene e libera la zona.

29′ – Dalla bandierina va Federico Dimarco, ma il suo corner viene respinto di testa dalla difesa nordirlandese.

28′ – Ancora Federico Dimarco prova a innescare i compagni con un filtrante in area, ma il pallone viene deviato: sarà calcio d’angolo per l’Italia.

27′ – Si ferma il gioco per un fallo di Manuel Locatelli nel tentativo di recuperare palla. Punizione per l’Irlanda del Nord, che può ora salire.

25′ – Tentativo di Alessandro Bastoni con un cross verso l’area, ma la giocata non trova esito: il pallone termina sul fondo, rimessa dal fondo per gli ospiti.

24′ – Bastoni prova ad innescare Dmarco con lancio da centrocampo che finisce sul fondo.

20′ – Riparte in contropiede l’Irlanda del Nord, con Ethan Galbraith che viene servito bene al limite dell’area: conclusione insidiosa, ma un difensore azzurro si oppone e devia.

15′ – Dopo i primi minuti in cui è stata l’Italia ad attaccare, si fa avanti anche l’Irlanda del Nordo con Isaac Price che non riesce a crossare bene su punizione e il pallone termina fuori. La palla è oltre la linea di fondo campo, Italia rimetterà dal fondo.

12′ – Nicolò Barella inventa da fuori area con un filtrante interessante per un compagno, ma la retroguardia nordirlandese è attenta e spazza via il pericolo.

11′ – Intervento deciso di Brodie Spencer, il direttore di gara ferma tutto e assegna un calcio di punizione all’Italia: possibile occasione da palla inattiva.

7′ – Di Marco dalla bandierina la mette in mezzo, Tonali la raccoglie prova si prepara a calciare ma viene ostacolato.

6′ – Gli azzurri conquistano un calcio d’angolo.

4′ – Subito iniziativa di Charles, che prova a fare da sponda per Donley in area: attento Donnarumma, che legge tutto e blocca in uscita.

2′ – Barella verticalizza verso Politano, ma la misura non è precisa: Spencer sfiora l’intercetto. Avvio intenso degli ospiti, molto aggressivi.

1′ – Pronti, via! Inizia la Semifinale di Qualificazione ai Mondiali 2026.

IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2) Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (5-4-1)P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Commissario tecnico: Michael O’Neill.

ARBITRO: Danny Makkelie. Assistenti Steegstra e De Vries assistenti. Il quarto uomo Jesùs Gil Manzano. Al Var Van Boekel e Manschot Avar.

MARCATORI: Tonali al 56′

NOTE: ammonito Bastoni


Altre notizie

file9 (21)

Qual. Mondiali 2026: pari senza reti tra Galles-Bosnia Erzegovina all’intervallo, Polonia in svantaggio contro l’Albania. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file1 - 2026-03-20T131821.555

Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Palermo, doppia seduta a Torretta: lavoro di forza al mattino, intensità e partitelle nel pomeriggio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
WhatsApp Image 2026-03-26 at 17.39.36

Palermo, Integrity Tour al CFA: formazione su legalità e rischi scommesse per Prima squadra e settore giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 173714

Avellino verso Palermo, Sala in dubbio: test con la Primavera, Reale verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
2-lafferty--318x400 (1)

Italia-Irlanda del Nord, Lafferty avverte: «Azzurri favoriti. Palermo? Un giorno spero di tornare per festeggiare la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Massimiliano-Favo

Palermo, addio a Ferrara: il commosso ricordo social di Favo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
news418938

Il Mattino: “Avellino, Ballardini detta la linea: equilibrio e testa al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (37) pohjanpalo segre bani

Palermo, Bani chiama il Barbera: «Non molliamo, ci siamo fatti un mazzo così»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
palermo empoli 3-2 (44) bani

Palermo, Bani avverte: «Dobbiamo cambiare negli scontri diretti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
palermo empoli 3-2 (72) bani

Palermo, Bani leader silenzioso: «La fascia? Mi comporto sempre allo stesso modo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Palermo Entella 3-0 (59) bani

Palermo, Bani trascina e ci crede: «Vogliamo regalare qualcosa di importante a questa città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file9 (21)

Qual. Mondiali 2026: pari senza reti tra Galles-Bosnia Erzegovina all’intervallo, Polonia in svantaggio contro l’Albania. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file8 (29)

LIVE Qual. Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file1 - 2026-03-20T131821.555

Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Palermo, doppia seduta a Torretta: lavoro di forza al mattino, intensità e partitelle nel pomeriggio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
WhatsApp Image 2026-03-26 at 17.39.36

Palermo, Integrity Tour al CFA: formazione su legalità e rischi scommesse per Prima squadra e settore giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026