LIVE Qual. Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord 1-0

Si è concluso a reti inviolate il primo tempo della semifinale dei play-off Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord a Bergamo. Una prima frazione intensa, in cui gli azzurri hanno provato a imporre il proprio gioco senza però riuscire a trovare la via del gol.

Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno spinto soprattutto sulle fasce, con Federico Dimarco e Sandro Tonali molto attivi nel servire i compagni in area. Moise Kean e Matteo Politano hanno avuto alcune occasioni pericolose, così come Alessandro Bastoni sugli sviluppi dei calci piazzati, ma la difesa nordirlandese è stata sempre attenta.

L’Irlanda del Nord, dal canto suo, ha cercato di rendersi pericolosa in contropiede, con Ethan Galbraith e Jamie Donley che hanno provato a sorprendere la retroguardia azzurra. Non sono mancati interventi duri e calci piazzati da entrambe le parti, con l’arbitro Danny Makkelie chiamato a fermare il gioco più volte.

Nel recupero, l’Italia guadagna una punizione per un fallo di Galbraith vicino alla linea laterale, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0, con entrambe le squadre ancora in partita e il pubblico in attesa di una ripresa decisiva.

Ecco la cronaca testuale del match

SECONDO TEMPO

56′ – GOOOOL ITALIA! Dopo una mischia confusa nell’area piccola, Sandro Tonali recupera il pallone e con un preciso destro batte il portiere, sbloccando il match per l’Italia.

55′ – Si accende la gara, altro contropiede per l’Italia: Kean dal limite dell’area sferra un tiro, Charles si stende e la mette in angolo.

53′ – Occasione d’oro per l’Italia passata dai piedi di Retegui: viene lanciato in attacco, sbaglia il controllo della palla, Charles lo anticipa.

52′ – L’Irlanda del Nord prova dalla distanza: il pallone attraversa l’area ma viene intercettato dalla difesa italiana. L’arbitro assegna calcio d’angolo agli ospiti.

51′ – Errore di Alessandro Bastoni, che viene punito dall’arbitro. Gli ospiti conquistano una punizione pericolosa e si avvicinano al limite dell’area azzurra.

47′ – Irlanda del Nord avanti. Servito al limite dell’area, Trai Hume tenta un tiro immediato: palla troppo alta, oltre la traversa. Italia a ripartire con la rimessa dal fondo.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ + 2′ – Termina il primo tempo.

39′ – Occasione Italia: Moise Kean riceve un preciso pallone in area e prova il tiro, ma la conclusione è imprecisa e termina in curva. Rimessa dal fondo per l’Irlanda del Nord.

34′ – Sul corner, Alessandro Bastoni colpisce di testa da pochi passi, ma la difesa nordirlandese è attenta e respinge. Ottimo lavoro di squadra degli azzurri, che conquistano un nuovo calcio d’angolo.

34′ – Sandro Tonali riceve palla vicino alla bandierina e mette un cross invitante in area.

32′ – Prova di cross di Sandro Tonali verso un compagno in area, ma la retroguardia avversaria interviene e libera la zona.

29′ – Dalla bandierina va Federico Dimarco, ma il suo corner viene respinto di testa dalla difesa nordirlandese.

28′ – Ancora Federico Dimarco prova a innescare i compagni con un filtrante in area, ma il pallone viene deviato: sarà calcio d’angolo per l’Italia.

27′ – Si ferma il gioco per un fallo di Manuel Locatelli nel tentativo di recuperare palla. Punizione per l’Irlanda del Nord, che può ora salire.

25′ – Tentativo di Alessandro Bastoni con un cross verso l’area, ma la giocata non trova esito: il pallone termina sul fondo, rimessa dal fondo per gli ospiti.

24′ – Bastoni prova ad innescare Dmarco con lancio da centrocampo che finisce sul fondo.

20′ – Riparte in contropiede l’Irlanda del Nord, con Ethan Galbraith che viene servito bene al limite dell’area: conclusione insidiosa, ma un difensore azzurro si oppone e devia.

15′ – Dopo i primi minuti in cui è stata l’Italia ad attaccare, si fa avanti anche l’Irlanda del Nordo con Isaac Price che non riesce a crossare bene su punizione e il pallone termina fuori. La palla è oltre la linea di fondo campo, Italia rimetterà dal fondo.

12′ – Nicolò Barella inventa da fuori area con un filtrante interessante per un compagno, ma la retroguardia nordirlandese è attenta e spazza via il pericolo.

11′ – Intervento deciso di Brodie Spencer, il direttore di gara ferma tutto e assegna un calcio di punizione all’Italia: possibile occasione da palla inattiva.

7′ – Di Marco dalla bandierina la mette in mezzo, Tonali la raccoglie prova si prepara a calciare ma viene ostacolato.

6′ – Gli azzurri conquistano un calcio d’angolo.

4′ – Subito iniziativa di Charles, che prova a fare da sponda per Donley in area: attento Donnarumma, che legge tutto e blocca in uscita.

2′ – Barella verticalizza verso Politano, ma la misura non è precisa: Spencer sfiora l’intercetto. Avvio intenso degli ospiti, molto aggressivi.

1′ – Pronti, via! Inizia la Semifinale di Qualificazione ai Mondiali 2026.