Ci siamo, inizia il 2020 del Palermo. I rosanero affrontano nella prima giornata di ritorno il Marsala al Renzo Barbera. All’andata, la squadra di Pergolizzi si è imposta per 0-1 grazie alla rete di Lucera. Il Palermo vuole tornare a vincere nel proprio stadio e avrà di fronte una squadra piena di palermitani come il Marsala di Terranova. Di seguito la cronaca live dell’incontro in scena allo stadio “Renzo Barbera”, targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′- Inizia il match

2′- Ricciardo viene subito pescato in fuorigioco dal direttore di gara

3′- Primo calcio d’angolo del match per il Palermo. lo conquista Felici dalla sinistra

5′- Azione pericolosa di Ficarrotta dalla sinistra, il suo tiro però viene bloccato dalla schiena di un difensore del Marsala

6′- Ancora Palermo in avanti, ci prova Erdis Kraja dalla distanza, palla alta sopra la traversa

7′- Ci prova anche il Marsala, prima conclusione di Rizzo, palla in angolo

8′- Il colpo di testa di Balistreri per i lilibetani termina al lato

9′- Fallo su Ficarrotta, il Palermo batterà una punizione dalla trequarti

11′- Fallo di Mauri, l’arbitro assegna un calcio di punizione da buona posizione al Marsala

12′- Buona azione del Palermo, c’è la deviazione di un giocatore del Marsala sarà calcio d’angolo

13′- Mattia Felici viene steso al limite dell’area di rigore, punizione da posizione molto ravvicinata per il Palermo

14′- Mauri a un soffio dal gol, il suo tiro sfiora la traversa. Palermo vicino al vantaggio

15′- Occasionissima Marsala, Rizzo riceve un pallone in area e calcia di poco al lato della porta difesa da Pelagotti

16′- Altra punizione a favore del Palermo da buona posizione, alla battuta Ficarrotta

18′- Martinelli stende un giocatore del Marsala, occasione per gli ospiti

19′- Calcio d’angolo per il Marsala

22′- Grande azione di Ficarrotta che in contropiede si fa tutto il campo arriva al limite e di sinistra trova i guantoni di Russo, calcio d’angolo per il Palermo

23′- Lancini raccoglie il cross e calcia, palla tra le braccia di Russo

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): 1 Pelagotti, 6 Martinelli, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 26 Mauri, 27 Vaccaro, 73 Kraja, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 4 Accardi, 5 Ambro, 8 Martin, 10 Rizzo Pinna, 17 Ferrante, 30 Silipo, 33 Langella. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

MARSALA (3-5-2): 1 Russo, 26 Lo Cascio, 28 Gallo, 5 Scoppetta, 93 Inzoudine, 71 Candiano, 27 La Vardera, 15 Lorefice, 9 Balistreri, 10 Padulano, 23 Rizzo. A disposizione: 22 Giordano, 2 Lo Iacono, 6 Monteleone, 8 Pucci, 13 Montuori, 14 Maiorano, 17 Ferchihi, 29 Celesia, 69 Federico Allenatore: Nicolò Terranova

ARBITRO: Leonardo Tesi (Lucca), Filip (Torino), Barberis (Collegno)

MARCATORI:

NOTE: