E’ Palermo-Viterbese il match in scena oggi allo stadio Rezzo Barbera, recupero dell’8^ giornata del girone C di serie C, con calcio d’inizio fissato per le ore 15. Di seguito la cronaca live della gara targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: si comincia, la Viterbese batte il calcio d’inizio. Dopo 50” calcio di punizione per i rosanero sulla trequarti, per un fallo subito da Silipo. Batte Silipo direttamente in porta, il numero 10 del Palermo la mette sul primo palo all’angolino ma Daga respinge. Al 4′ ripartenza della Viterberse con Bezziccheri che viene chiuso da Marconi, il difensore rosanero subisce anche fallo. Al 5′ i gialloblù si fanno vedere in area di rigore del Palermo con un cross dalla sinistra, Pelagotti blocca senza problemi. Al 9′ arriva il primo calcio d’angolo della partita in favore del Palermo. Sulla bandierina va il solito Almici, ma è uno schema: palla corta per Silipo che crossa in area, la Viterbese spazza. Un minuto più tardi, altro calcio d’angolo per i rosanero: questa volta Almici crossa direttamente in area per la testa di Marconi, il pallone però non si abbassa come sperato e il difensore rosanero colpisce male. Al 15′ tre corner consecutivi per il Palermo, al terzo la Viterbese allontana il pericolo e prova a ripartire. Al 24′ Saraniti ruba palla all’avversario, la raccoglie Rauti che serve Silipo in area ma il cross viene intercettato facilmente da Daga. Al 27′ punizione dalla trequarti per il Palermo, batte Almici: pallone intercettato da Mbende ma resta lì, nessun rosanero riesce ad arrivarci. Al 32′ episodio dubbio nell’area di rigore del Palermo: su un cross di Crivello finisce a terra Rauti, ma il direttore di gara lascia proseguire. Poteva starci il calcio di rigore, il difensore si era disinteressato del pallone. Al 39′ calcio d’angolo per il Palermo: batte Silipo, se la cava in qualche modo la Viterbese. Due minuti più tardi Kanoute subisce fallo, punizione da circa 40 metri per i rosanero. Batte Almici, è uno schema e alla fine il pallone arriva a Silipo che prova il tiro a giro dal limite dell’area ma non inquadra la palla. Bella l’intenzione del numero 10 del Palermo. Intanto Boscaglia ha invertito le posizioni in campo di Silipo e Kanoute, il primo va a sinistra e il secondo a destra. Non c’è recupero, finisce 0-0 il primo tempo di Palermo-Viterbese.





SECONDO TEMPO: inizia la ripresa, nessun cambio. Al 47′ Kanoute la mette in area per Saraniti, l’attaccante rosanero si trova inaspettatamente il pallone sul sinistro e calcia: palla fuori. Al 48′ punizione sulla trequarti per il Palermo: si incarica della battuta Almici che calcia direttamente in Port, tiro centrale facile preda di Daga. Al 50′ contropiede del Palermo, Silipo lancia Broh che con l’esterno serve Saraniti ma l’attaccante rosanero spreca tutto. Un minuto più tardi Kanoute mette al centro un pallone interessante, spazzato di testa da un difensore della Viterbese. Alla fine si avventa sulla palla Saraniti, trattenuto per la maglia da un avversario, ma la sfera impatta sul palo. Il numero 9 del Palermo vorrebbe un calcio di rigore, ma viene ammonito per proteste. Al 55′ si fa male Rauti che viene anche sostituito insieme a Silipo: dentro Floriano e Lucca. GOL PALERMO! E’ proprio il neoentrato Lucca a sbloccare la partita dopo appena 2′ dal suo ingresso: l’attaccante rosanero fa partire l’azione, serve Almici che la mette in mezzo proprio per il numero 17 che ci prova prima di testa e poi la mette dentro con il destro. Palermo-Viterbese 1-0 al 57′. Al 63′ corner per il Palermo: batte Floriano corto per Almici, pallone messo in area Saraniti calcia su un avversario e la sfera arriva a Kanoute che tira. Palla fuori di pochissimo. Al 65′ la Viterbese trova il gol del pari, in maniera abbastanza fortunosa: a segno Simonelli.

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 4 Accardi, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh, 19 Odjer; 10 Silipo (55′ Lucca), 23 Rauti (55′ Floriano), 20 Kanoute; 9 Saraniti. A disp.: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 5 Palazzi, 8 Martin, 13 Lancini, 14 Valente, 16 Peretti, 24 Somma, 27 Luperini. All. Boscaglia.

VITERBESE (3-5-2): 1 Daga; 3 Mbende, 32 Ferrani, 6 Baschirotto; 2 Bianchi, 8 Bezziccheri, 4 Bensaja (C.), 19 Urso, 7 Simonelli, 9 Tounkara, 17 Sibilia. A disp.: 22 Maraolo, 5 Markic, 11 Calì, 14 De Santis, 15 Menghi E., 16 Falbo, 18 Salandria, 23 Galardi, 27 Menghi M., 29 Cappelluzzo, 31 Besea. All. Taurino

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Feraboli-Maninetti); IV uomo Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

MARCATORI: 57′ Lucca, 65′ Simonelli

NOTE: ammoniti Crivello, Bensaja, Almici, Saraniti, Mbende