Ultima giornata del girone d’andata di serie C, girone C. Allo stadio Renzo Barbera il Palermo ospita la Virtus Francavilla, calcio d’inizio ore 12.30. Boscaglia schiera nuovamente i rosanero con un 4-3-3, stessa formazione vista a Cava de’ Tirreni sabato scorso, ad eccezione di Palazzi oggi in cabina di regia al posto di Martin. Di seguito il live della partita targato Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Si comincia, la Virtus batte il calcio d’inizio. Dopo 38” il primo squillo è del Palermo con Valente che serve Lucca al centro dell’area, ma l’attaccante rosanero viene fermato. Al 2′ gioco fermo e staff medico in campo, si fanno male Crivello e Giannotti in uno scontro di gioco: nulla di grave. Al 7′ nuova azione offensiva del Palermo, cross di Crivello per la testa di Lucca che anticipa tutti ma non centra la porta. All’11’ sugli sviluppi di una rimessa in fase offensiva del Palermo, la Virtus Francavilla riparte in contropiede con Caporale che corre lungo tutta la fascia ma viene chiuso da Lancini. Al 15′ c’è il primo corner del match in favore della Virtus Francavilla: batte Nunzella, palla direttamente tra le mani di Pelagotti. Al 18′ Crivello apre per Valente che si accentra e lascia partire la conclusione con il destro: palla di pochissimo fuori. Al 23′ punizione quasi dal limite dell’area per il Palermo per un fallo su Odjer: sul pallone Valente e Palazzi. Batte Valente con un tiro a giro, palla fuori. Al 27′ Odjer apre per Valente, il numero 14 rosanero crossa per Luperini che ci prova di testa, l’idea è buona, ma Crispino fa sua la sfera. Al 31′ secondo corner per la Virtus, nessun pericolo per il Palermo. Un minuto più tardi arriva anche il primo calcio d’angolo per i rosanero: Palazzi batte corto per Valente che la dà indietro a Crivello, ma il difensore rosanero sbaglia completamente a calibrare il tiro.





IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 5 Palazzi, 27 Luperini; 20 Kanoute, 14 Valente; 17 Lucca. A disp.: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong. All. Boscaglia

VIRTUS FRANCAVILLA: 1 Crispino, 15 Delvino, 3 Pambianchi, 17 Caporale; 7 Giannotti, 23 Tchetchoua, 16 Franco, 27 Di Cosmo, 21 Nunzella (C.); 29 Ciccone, 9 Vazquez. A disp.: 22 Costa, 2 Sarcinella, 4 Zenuni, 6 Castorani, 8 Carella, 11 Mastropiero, 14 Buglia, 19 Sparandeo, 25 Calcagno, 28 Magnavita, 30 Negro. All. Trocini.

ARBITRO: Nicolò Marini di Trieste (Miniutti-Lazzaroni); IV ufficiale Andrea Ancora di Roma 1

MARCATORI

NOTE