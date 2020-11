Recupero della 6^ giornata allo stadio Renzo Barbera, dove con calcio d’inizio alle ore 15 il Palermo ospita la Turris. Rosanero reduci da tre vittorie consecutive, dall’altra parte i campani che non perdono in trasferta da ben 567 giorni. Di seguito la cronaca live del match targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO – Pronti, via. Il Palermo batte il calcio d’inizio. Dopo 30” primo calcio d’angolo in favore dei rosanero, conquistato da Crivello. Batte Almici, la difesa della Turris spazza. Dopo 5′ il possesso palla è solo del Palermo, la Turris è tutta dietro la linea della palla. Al 9′ il Palermo chiede un calcio di rigore: finisce a terra Saraniti, sbilanciato da un avversario. L’attaccante rosanero, dopo aver ricevuto palla in area da Rauti, aveva provato a girarsi ma è finito per terra ed il direttore di gara ha lasciato proseguire. Al 13′ rimessa laterale in attacco per la Turris, nessun pericolo per i rosanero che ripartono da Pelagotti. Al 14′ bella azione del Palermo, Almici serve di tacco Kanoute che allarga per Odjer: il centrocampista rosanero vede la porta e carica il tiro da fuori area, ma Abagnale blocca. Al 15′ ancora Palermo, questa volta è Rauti che entra in area e prova a sorprendere l’estremo difensore avversario con un destro forte e preciso. Bellissimo tiro, ma nulla da fare purtroppo per il giovane rosanero. Al 21′ verticalizzazione per Floriano che si accentra e si invola verso l’area di rigore ma viene fermato fallosamente sulla trequarti: punizione da posizione centrale per il Palermo. Della battuta si incarica il solito Almici, il tiro supera la barriera ma non si abbassa in tempo e termina sul fondo. Al 26′ altro calcio d’angolo per i rosanero: Batte Almici e dentro l’area succede di tutto. A colpite di testa il cross dell’esterno destro rosanero è Saraniti che colpisce il palo, Broh prova a calciare da terra ma non ci arriva. Alla fine la tocca Rauti, calciando però sul portiere. Occasione sprecata dal il Palermo. Al 32′ Turris momentaneamente in 10, medicazione necessaria per un biancorosso: si tratta di Franco, che torna in campo dopo due minuti. Al 34′ follia nell’area di rigore della Turris, dove a gioco fermo Lorenzini colpisce per ben due volte Rauti sulla testa. L’arbitro non vede, Saraniti corre dal guardalinee, mischia intorno al direttore di gara che alla fine ammonisce sia Rauti che Lorenzini. Al 38′ la Turris sale sulla destra con Da Dalt, chiude alla perfezione Almici. Due minuti più tardi gli ospiti conquistano un calcio di punizione dai 40 metri: il tiro è direttamente in porta, Pelagotti blocca senza alcun problema. Al 41′ corner per il Palermo conquistato da Floriano. E’ proprio lui a batterlo, la Turris spazza. Al 42′ ancora calcio d’angolo per il Palermo, questa volta è Saraniti a conquistarlo. Niente da fare sugli sviluppi del corner. Al 45′ rosanero vicini al gol: Kanoute mette il pallone in mezzo, lo colpisce Broh di esterno punta ma la sfera esce di pochissimo. Il direttore di gara assegna 2′ di recupero. Brividi nel finale del primo tempo per il Palermo, si salvano i rosanero. Palermo-Turris è 0-0 dopo 45′.





SECONDO TEMPO – Inizia la ripresa, doppio cambio per la Turris. Dentro Romano e Pandolfi per Fabiano e Longo. Per il Palermo in campo gli stessi uomini del primo tempo. Al 47′ Turris vicina al gol: Giannone corre palla al piede, si accentra e serve sulla corsa Tascone che col destro prova a battere Pelagotti. L’estremo difensore rosanero respinge con il piede. Giallo per Saraniti al 57′. Al 58′ doppio cambio per il Palermo: dentro Silipo e Luperini, rispettivamente per Kanoute e Rauti, con il numero 27 che va a fare il trequartista. Al 64′ contropiede del Palermo con Odjer che verticalizza per Floriano, il numero 7 salta l’avversario che lo ferma con un fallo e si becca il giallo. Punizione da posizione interessante per il Palermo sulla trequarti campo, leggermente defilata: batte direttamente Floriano, sulla barriera. Al 66′ cambia ancora l’attacco dei rosanero: fuori Floriano e Saraniti, dentro Valente e Lucca.

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 4 Accardi, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh, 19 Odjer; 20 Kanoute (58′ Silipo), 23 Rauti (58′ Luperini), 7 Floriano (66′ Valente); 9 Saraniti (66′ Lucca). A disp.: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 8 Martin, 13 Lancini. All. Boscaglia.

TURRIS: 1 Abagnale; 24 Rainone, 16 Di Nunzio, 5 Lorenzini; 33 Da Dalt, 4 Franco, 29 Tascone, 2 Esempio, 14 Fabiano (46′ Romano); 9 Longo (46′ Pandolfi), 10 Giannone. A disp.: 12 Lonoce, 22 Barone, 27 D’Ignazio, 15 Marchese, 17 Esposito, 11 Sandomenico, 19 Alma, 26 Lame, 3 Loreto, 25 Brandi. All. Fabiano.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze (Pressato-Rizzotto); IV ufficiale Daniele Rutella di Enna.

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Lorenzini, Rauti, Saraniti, Rainone, Boscaglia