E’ Palermo-Teramo la prima partita del girone di ritorno. Calcio d’inizio fissato alle ore 12.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Ritorno alle “origini” per Boscaglia, che manda in campo i suoi con un 4-2-3-1, unica punta ancora Lucca. In panchina, a sorpresa, c’è anche l’ultimo arrivato De Rose che non figurava tra i convocati. Di seguito il live della partita targato Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Si parte, il Palermo batte il calcio d’inizio. Atteggiamento aggressivo del Teramo dopo 4′, i biancorossi vorrebbero anche un calcio di rigore ma l’arbitro non è d’accordo. Al 6′ la conclusione debole di Birligea, nessun problema per Pelagotti. All’8′ minuto buon spunto di Valente in verticale per Lucca, ma l’attaccante rosanero restituisce palla al numero 14 e alla fine l’azione si spegne con una rimessa dal fondo. Al 9′ pericolo per il Palermo, con Crivello che sbaglia il disimpegno ma fortunatamente l’attaccante biancorosso non centra la porta. Al 14′ il primo giallo della partita è per Bombagi per un intervento falloso su Kanoute. Al 20′ il Teramo passa in vantaggio con Birligea: sbagliano i due centrali di centrocampo e l’attaccante biancorosso parte solo palla al piede battendo Pelagotti per l’1-0.





IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 5 Palazzi, 6 Crivello (C.); 21 Broh, 27 Luperini; 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 17 Lucca. A disp.: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 18 De Rose, 26 Marong. All.: Boscaglia.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski; 8 Costa Ferreira, 5 Soprano, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro, 28 Viero; 25 Birligea, 10 Bombagi (C.), 7 Mungo; 11 Pinzauti. A disp.: 12 D’Egidio, 4 Trasciani, 9 Cappa, 13 Romanucci, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 36 Gerbi. All.: Paci.

ARBITRO: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Bahri- Piazzini); IV uomo Michele Delrio di Reggio Emilia

MARCATORI: 20′ Birligea

NOTE: ammonito Bombagi