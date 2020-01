Il Palermo è di scena oggi al Renzo Barbera contro il Roccella. La squadra di Pergolizzi é chiamata al risultato positivo così da mantenere le distanze dal Savoia giunta a -3 dai rosanero e che oggi affronterà il Marina di Ragusa. Ecco la cronaca live del match targata ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera. Ospiti subito riversati in attacco conquistandosi il primo angolo del match dopo soli 30 secondi di gioco. I rosa partono in contropiede fino a quando Lancini viene atterrato sulla fascia: punizione per i padroni di casa. Punizione che la difesa ospite respinge.

3‘ – Ricciardo si trova tra i piedi un pallone ghiottissimo, ma la retroguardia avversaria mette in angolo.

11′ Cambio forzato per Pergolizzi, Ricciardo ha accusato un problema muscolare, al suo posto Sforzini.

18′ – Rosanero in pressione, una svista difensiva del Roccella stava per regalare un’occasione da gol ai rosanero, ma Sforzini non ha fatto in tempo ad arrivare sulla sfera agguantare da Scuffia.

20′ – il Roccella va a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete viene annullata per fuori gioco. Un giro di lancette più tardi altra occasione sprecata da Sforzini.

23′ Floriano si ritrova tra i piedi la palla dell’1-0 ma la spedisce fuori alla destra del portiere avversario. Lo stesso numero 25 pochi secondi più tardi si fa spazio fino in area ma la sua conclusione viene bloccata a terra da Scuffia.

28′ – Ospiti scatenati, Kamara a tu per tu con Pelagotti sbaglia.

31′ – Punizione per i rosanero, Floriano alla battuta: la sfera si infrange sulla barrier.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 8 Martin, 9 Ricciardo (Dall’11’ Sforzini), 19 Lancini, 24 Crivello, 25 Floriano, 33 Langella, 54 Peretti, 73 Kraja, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 26 Mauri, 30 Silipo, 32 Sforzini. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ROCCELLA: 1 Scuffia (cap.), 2 Ibrahime, 3 Malerba, 4 Capellini, 5 Liviera Zugiani, 6 Coluccio, 7 Kamara, 8 Faiello, 9 Khoris, 10 Leveque, 11 Achik Ismail. A disposizione: 12 Margherito, 13 Gioia, 14 Pascuzzi, 15 Riitano, 16 Suraci, 17 Amato, 18 Sangare, 19 Pietanesi, 20 Perkovic. Allenatore: Francesco Galati.

ARBITRO: Nicolae Sfira di Pordenone (De Nardi-D’Ascanio)

MARCATORI

NOTE ammoniti Liviera Zugiani, Peretti