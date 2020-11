Giorno di partita per il Palermo che allo stadio “Renzo Barbera” ospita il Potenza in occasione del recupero della seconda giornata del campionato 2019/20 di serie C, girone C. I rosanero arrivano alla sfida odierna da una serie di quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo la vittoria casalinga contro la Paganese per 2-1. Di seguito il live di Palermo-Potenza, calcio d’inizio ore 15:

PRIMO TEMPO: Pronti via, il Potenza batte il calcio d’inizio. Al 2′ Saraniti recupera palla sulla trequarti, ma commette fallo ed è punizione per gli ospiti. Avvio di partita dei rosanero meno pimpante rispetto alle ultime uscite stagionali, dall’altra parte un Potenza attendista. Al 6′ la prima azione offensiva degli uomini di Boscaglia con Floriano che si invola verso l’area, prova a servire in orizzontale i suoi compagni ma non trova nessuno. Al 9′ Volpe viene lanciato verso l’area, c’è Marconi ma il guardalinee fischia il fuorigioco. Dopo 10′ il Palermo fa fatica ad imbastire azioni degne di note, i rosanero provano a impostare dalle retrovie ma non riescono a superare la trequarti. Al 12′ bella azione dei rosanero con uno scambio tra Floriano e Crivello, il difensore serve nuovamente il numero 7 che da dentro l’area prova a sorprendere Marcone colpendo il pallone con la punta: conclusione che termina larga alla sinistra della porta. Al 19′ Palermo vicinissimo al vantaggio su una ripartenza in contropiede: cross di Floriano, arriva di gran corsa Kanoute che però non riesce a toccare il pallone che si spegne sul fondo. Primo squillo del Palermo. Al 20′ arriva il primo giallo della partita: ammonito Viteritti per un fallo su Rauti. Punizione da posizione interessante per i rosanero: sulla palla va il solito Almici, la difesa del Potenza spazza. Al 30′ il Palermo regala un calcio d’angolo al Potenza. Batte Ricci, alla fine è Pelagotti ad avere la meglio. Al 34′ il Palermo conquista il primo calcio d’angolo dopo un’azione manovrata, occasione sprecata e palla che esce sulla battuta. Al 38′ ancora calcio d’angolo per i rosanero, questa volta conquistato da Crivello. Della battuta si incarica ancora una volta Almici, è uno schema: palla indietro per Crivello che la mette in mezzo per Floriano. Alla fine il Palermo conquista un altro corner e questa volta va vicino al gol: nuovamente cross dalla sinistra a tagliare tutta l’area, sul secondo palo non ci arriva per poco Kanoute. Al 41′ Saraniti recupera palla al centro del campo, lancia Floriano che cerca il fondo per andare al cross ma viene fermato dai difensori avversari. Non c’è recupero, il primo tempo di Palermo-Potenza termina 0-0.





SECONDO TEMPO: Via al secondo tempo di Palermo-Potenza, subito due cambi. Per i rosanero dentro Accardi per Peretti, per i rossoblu dentro Sandri per Volpe. Al 48′ Saraniti guadagna una calcio di punizione da posizione interessante, sulla trequarti del campo. Batte Almici, ma è uno schema mal riuscito: il difensore rosanero batte indietro per Rauti, il pallone ribattuto arriva a Kanoute che però è in fuorigioco. Al minuto 51 nuova punizione per il Palermo, questa volta dalla parte opposta del campo: batte il solito Almici, la difesa ospite spazza. Intanto nel Palermo stanno per entrare Luperini e Silipo. Al 53′ Almici crossa un pallone interessante, ci arriva Floriano che però cicca la sfera. Un minuto più tardi fuori Kanoute e Broh, dentro Silipo e Luperini. Ed è proprio il numero 10 rosanero a rendersi subito pericoloso saltando un avversario, accentrandosi e lasciando partire con un bel tiro a giro che Marcone leva dalla traversa con la punta delle dita. Al 57′ il Palermo sfiora il gol al termine di un contropiede lanciato da Floriano che si fa tutto il campo palla al piede, apre a destra per Saraniti che è tutto solo e lascia partire un diagonale a fil di palo. Niente da fare per i rosanero, ma è l’occasione più ghiotta fin qui.

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 16 Peretti (46′ Accardi), 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 21 Broh (54′ Luperini); 20 Kanoute (54′ Silipo), 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti. A disp.: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 8 Martin, 13 Lancini, 17 Lucca. All. Boscaglia

POTENZA (3-5-2): 31 Marcone; 26 Di Somma, 15 Boldor, 7 Coccia; 2 Viteritti, 23 Coppola (C.), 11 Compagnon, 8 Iuliano, 3 Panico; 10 Ricci, 24 Volpe (46′ Sandri). A disp.: 1 Santopadre, 12 Brescia, 5 Romei, 13 Lauro, 14 Iacullo, 19 Negro, 20 Fontana, 27 Spedalieri, 28 Lorusso. All. Capuano.

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna (Fine-Piedipalumbo); IV uomo Daniele Rutella di Enna.

MARCATORI

NOTE: ammonito Viteritti, Crivello