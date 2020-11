E’ la Paganese l’avversario di turno del Palermo di Roberto Boscaglia, reduce dal primo successo stagionale conquistato in casa della Juve Stabia. Allo stadio “Renzo Barbera”, calcio d’inizio ore 15, si gioca l’11^ giornata del campionato di serie C, la prima di cinque partite casalinghe consecutive per i rosanero. Di seguito la cronaca live del match targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Pronti, via: inizia il match del Renzo Barbera. Al 3′ Palermo subito pericoloso al termine di un’azione ben manovrata, Kanoute si livera dell’avversario e va al cross per Rauti ma l’attaccante rosanero non arriva a colpire il pallone e la difesa della Paganese spazza. Pochissimi secondi più tardi ancora Palermo questa volta dalla parte apposta è Corrado a mettere il pallone in mezzo per la testa di Saraniti, respinge male Campani e si avventa sul pallone Rauti che cade per terra e vorrebbe un rigore ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. Alla fine Rauti appoggia spalle alla porta per Floriano ma il passaggio non è preciso e la Paganese può ripartire. Al 6′ continua la pressione del Palermo, sia da destra che da sinistra. Ancora una volta si salva la Paganese che al 7′ supera la metà campo e prova a gestire il pallone dalla corsia sinistra ma i rosanero chiudono in fallo laterale. All’8′ fallo a metà campo brutto fallo su Saraniti, l’avversario entra a gamba tesa sull’attaccante rosanero. Ci stava il giallo, ma l’arbitro concede solo il calcio di punizione. All’11’ il Palermo passa in vantaggio: Broh serve sulla corsa Kanoute che entra in area e serve rasoterra Rauti che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e insacca il pallone. Palermo-Paganese 1-0. Al 17′ ancora un fallo della Paganese, questa volta ai danni di Rauti che si stava involando sull’out destro: anche stavolta, forse, era da punire con un cartellino ma è solo calcio di punizione per gli uomini di Boscaglia. Sugli sviluppi del calcio piazzato, battuto da Almici, il Palermo sfiora il gol con Marconi che si trova nel posto giusto al momento giusto e da solo in mezzo a maglie azzurre colpisce al volo il pallone: conclusione alta.





IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 6 Crivello; 8 Martin (C.), 21 Broh; 20 Kanoute, 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Peretti, 17 Lucca, 27 Luperini. Allenatore: Boscaglia.

PAGANESE: 1 Campani; 20 Cigagna, 23 Schiavino (C.), 21 Sirignano; 5 Mattia, 6 Bramati, 8 Bonavolontà, 7 Gaeta, 3 Squillace; 26 Guadagni, 11 Diop. A disposizione: 12 Bovenzi, 22 Fasan, 4 Sbampato, 9 Isufaj, 10 Scarpa, 14 Carotenuto, 18 Mendicino, 24 Criscuolo, 25 Cesaretti, 27 Curci. Allenatore: Erra.

ARBITRO: Fabio Nattilla di Molfetta (Pappagallo-Dell’Olio); IV ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

MARCATORI: 11′ Rauti

NOTE