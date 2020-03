26^ giornata del campionato 2019/20 di serie D, in campo Palermo e Nola con calcio d’inizio fissato per le ore 15. Tra i rosanero torna nuovamente titolare Gianni Ricciardo al centro dell’attacco dopo il lungo stop a seguito dell’infortunio rimediato durante il match contro il Roccella. Di seguito la cronaca live della partita targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti via, inizia Palermo-Nola. Rosanero in campo col 4-3-3

4′ Il Palermo si fa vedere in avanti con Langella che alza il pallone in area per Floriano, l’attaccante rosanero prova a metterla in mezzo ma non ci arriva nessuno dei suoi compagni

6′ Martin serve in area Ricciardo che riceva palla spalle alla porta, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco dell’attaccante rosanero

7′ Crivello porta palla sulla sinistra, arriva al cross da fondo campo Langella colpisce di testa ma il pallone impatta sull’avversario

9′ Floriano riceve palla al limite dell’area, si accentra e va alla conclusione: è debole e centrale, Capasso blocca senza problemi

13′ Brutto intervento di Maggio su Crivello, punizione per il Palermo ma nessun cartellino per il giocatore bianconero

14′ Palermo pericoloso con Crivello che servito da Floriano lascia partire il cross che in realtà diventa un tiro: parato

17′ GOL PALERMO! Crivello anticipa in uscita sul difensore, avanza palla al piede e duetta con Floriano: l’attaccante rosanero si accentra e fa uno scavetto servendo l’accorrente Felici in area che insacca il pallone con un pallonetto a scavalcare il portiere e fa 1-0. Il classe 2001 ritrova il gol che mancava dal 1 dicembre

24′ Nola che fin qui non è riuscito a tirare mai in porta, il Palermo gestisce la partita

26′ Ricciardo riceve palla in area, ma è marcato ed è costretto a defilarsi: cross basso per Floriano, Capasso intercetta

32′ GOL PALERMO! Raddoppio dei rosanero con Floriano: tutto parte da una conclusione di Ricciardo respinta centralmente da Capasso, con il numero 25 che ne approfitta ed insacca la sfera per il 2-0

39′ I rosanero ripartono in contropiede, il pallone arriva a Felici che è solo sulla destra avanza palla al piede e la mette in mezzo per Floriano: il pallone rimbalza prima per terra, il numero 25 colpisce di testa a due passi dal palo ma Capasso chiude lo spazio col corpo

42′ Il Nola si fa vedere dalle parti di Pelagotti: cross di Guarro dalla sinistra, di testa va Poziello ma il pallone finisce alto sopra la traversa

45′ Niente recupero, finisce il primo tempo di Palermo-Nola. Rosanero avanti 2-0

SECONDO TEMPO

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli, 8 Martin, 9 Ricciardo, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 25 Floriano, 33 Langella, 54 Peretti, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 5 Ambro, 18 Lucca, 26 Mauri, 27 Vaccaro, 30 Silipo, 32 Sforzini, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

NOLA: 1 Capasso, 2 Raimondi, 3 Guarro, 4 Sannia, 5 Mileto, 6 Gargiulo, 7 Calise, 8 Acampora, 9 Maggio, 10 Poziello, 11 Serrano. A disposizione: 12 Anatrella, 13 Reale, 14 Sannia, 15 Cavaliere, 16 Cardone, 17 Marigliano, 18 Andrulli, 19 Giliberti, 20 Faella. Allenatore: Gianluca Esposito.

ARBITRO: Adolfo Baratta di Rossano (Spagnolo-Scardovi)

MARCATORI: 17′ Felici, 32′ Floriano

NOTE