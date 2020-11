E’ Palermo-Monopoli la sfida in scena oggi allo stadio Renzo Barbera, calcio d’inizio alle ore 15. I rosanero cercano il riscatto dopo la sconfitta subita in pieno recupero mercoledì contro la Turris e per l’occasione Boscaglia ha scelto di schierare i suoi con Luperini e Silipo dal 1′. Sorpresa al centro della difesa, dove al fianco di Marconi c’è Somma. Di seguito la cronaca live del match valido per la 13^ giornata del campionato di serie C targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Dopo il minuto di silenzio allo stadio Renzo Barbera per la scomparsa di Diego Armando Maradona, il Monopoli batte il calcio d’inizio. Al 2′ è subito corner per il Palermo: batte Silipo, ma è uno schema, il numero 10 rosanero riceve di nuovo palla da Almici e fa partire il cross ma Menegatti blocca senza alcun problema. Un minuto più tardi retro passaggio di Somma per Pelagotti che prende il pallone con le mani ed è punizione dalla linea dell’area piccola per il Monopoli: muro rosanero sulla linea di porta, calcia Paolucci. Pallone respinto. Al 5′ giallo per Saraniti, nell’occasione precedente era stato ammonito Pelagotti. Al 6′ occasione per il Palermo con Rauti che supera l’avversario, serve Floriano che tenta il tiro ma colpisce male il pallone. Nulla da fare per i rosanero. All’8′ Silipo serve in orizzontale Floriano, il numero 7 lascia partire il tiro a giro che Menegatti manda in corner. Al 10′ ancora pressing del Palermo, nuovamente pericoloso con Rauti che tutto solo si invola verso la porta, forse calcia un po’ in ritardo e il portiere respinge su Saraniti che calcia ma colpisce l’avversario. Buon momento dei rosanero. Al 13′ punizione da posizione interessante per il Palermo per un fallo su Rauti. Sul pallone va il solito Almici, che calcia direttamente in porta ma Menegatti respinge la sfera. al 16′ tiro rasoterra a fil di palo di Silipo, servito da Rauti. Al 19′ calcio di rigore per il Palermo: su un cross di Crivello il numero 3 del Monopoli colpisce con la mano. Batte Almici e fa gol! Palermo 1, Monopoli 0 al 20. Al 23′ calcio d’angolo per il Palermo, cross perfetto di Silipo per la testa di Marconi che la mette all’incrocio dei pali e fa 2-0!





IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 24 Somma , 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 27 Luperini, 19 Odjer; 10 Silipo , 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 5 Palazzi, 8 Martin, 13 Lancini, 14 Valente, 17 Lucca, 20 Kanoute, 21 Broh. All. Roberto Boscaglia

MONOPOLI: 22 Menegatti, 5 Arena, 6 Nicoletti, 3 Mercadante (C.), 28 Santoro, 8 Piccinni, 4 Giorno, 31 Tazzer, 29 Guiebre, 10 Paolucci, 7 Starita. A disposizione: 12 Pozzer, 11 Zambataro, 15 Sales, 18 Marilungo, 19 Antonacci, 23 Samuele, 24 Nina, 25 Vassallo, 27 Rimoli. All. Giuseppe Scienza

ARBITRO: Mario Vigile di Cosenza (Fontemurato-Ciancaglini); IV ufficiale Mario Perri di Roma 1

MARCATORI: 20′ Almici, 23′ Marconi

NOTE: ammoniti Pelagotti, Saraniti, Paolucci