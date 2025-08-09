LIVE PALERMO-MANCHESTER CITY 0-0
Amichevole di lusso questa sera al Renzo Barbera. Il Palermo scende in campo contro il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy. Prima uscita semi-ufficiale per Pippo Inzaghi che davanti al popolo rosanero si schiera in campo con Gomis tra i pali e in campo Augello, Gomes, Segre, Brunori, Ranocchia, Gyasi, Bani, Pohjanpalo, Diakitè e Ceccaroni. Questo invece l’11 scelto da Guardiola: Trafford, Stones, Marmoush, Haaland (C), Gonzalez, Ait-Nouri, Cherki, O’Reilly, Khusanov, Bobb, Lewis.
Ecco la cronaca testuale del match:
PRIMO TEMPO
IL TABELLINO:
PALERMO: 1 Gomis, 3 Augello, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 32 Ceccaroni. A disposizione: 22 Bardi, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi.
MANCHESTER CITY: 1 Trafford, 5 Stones, 7 Marmoush, 9 Haaland (C), 14 Gonzalez, 21 Ait-Nouri, 29 Cherki, 33 O’Reilly, 45 Khusanov, 52 Bobb, 82 Lewis. A disposizione: 31 Ederson, 3 Dias, 4 Reijnders, 6 Aké, 11 Doku, 19 Gundogan, 20 Bernardo Silva, 25 Akanji, 26 Savinho, 27 Nunes, 63 Mukasa. Allenatore: Guardiola.
ARBITRO: Abisso (Palermo).
AA1: Costanzo (Orvieto).
AA2: Cortese (Palermo).
IV UFFICIALE: Ramondino (Palermo).
MARCATORI:
NOTE: