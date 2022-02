Il Palermo questo pomeriggio è impegnato al “Renzo Barbera” contro la Juve Stabia. Una gara da non sbagliare per la squadra di Silvio Baldini, che scende in campo con diversi cambi di formazione rispetto a Campobasso. Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

Pronti, via. Inizia il match al Barbera. Al 4′ le vespe partono subito in avanti, dalla trequarti Bentivegna conclude in porta ma la palla finisce di poco sopra la porta. Al 7′ GOOOL PALERMO! Matteo Brunori la sblocca con un bel destro che da piena area di rigore beffa Dini. Al 13′ i rosanero conquistano un calcio di punizione a pochi centimetri dalla bandierina, Giron mette in mezzo, Lancini stacca di testa ma la palla termina fuori.

La Juve Stabia effettua un’insistente sulla retroguardia rosanero quando siamo arrivati al 20′.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 33 Perrotta, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 BRUNORI. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 36 Mauthe, 75 Felici. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA: 99 Dini, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi, 9 Eusepi, 10 Bentivegna, 13 Dell’Orfanello, 20 Troest (cap.), 24 Caldore, 25 Altobelli, 27 Donati, 30 Ceccarelli. A disposizione: 1 Russo, 2 Peluso, 3 Panico, 4 Davì, 5 Schiavi, 6 Tonucci, 11 De Silvestro, 14 Erradi, 17 Guarracino, 18 Della Pietra, 21 Cinaglia, 32 Evacuo. Allenatore: Sottili.

ARBITRO: Collu (Cagliari). Assistenti: Carpi Melchiorre (Orvieto) – Tinello (Rovigo). Quarto Ufficiale: Pezzopane (L’Aquila).

MARCATORI: Brunori al 7′

NOTE: