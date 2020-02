In occasione della 22^ giornata del campionato 2019/20 di serie D, girone I, il Palermo ospita allo stadio “Renzo Barbera” il Fc Messina. I rosanero occupano il primo posto della classifica con 51 punti, i giallorossi sono terzi con 39 lunghezze ed entrambe le formazioni non vogliono lasciare punti per strada. Di seguito la cronaca live dell’incontro targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1’ Pronti, via: il Palermo batte il calcio d’inizio. Rosanero in campo con un 4-3-3, il Fc Messina risponde con un 4-4-2. Partenza dalla panchina per il palermitano Carbonaro

4′ Progressione di Floriano dalla sinistra, l’attaccante rosanero entra in area e lascia partire il cross per Sforzini che però non arriva sul pallone

8′ Punizione in favore del Fc Messina, punito un fallo di Accardi quasi a centrocampo

9′ Batte Marchetti, Fissore prova a colpire il pallone a due passi dalla porta ma non ci arriva e lamenta una trattenuta. Il direttore di gara lascia correre

11′ Fc Messina vicino al gol: disattenzione di Peretti sul centravanti giallorosso che a due passi dalla porta va alla conclusione, Pelagotti devia sopra la traversa

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): 1 Pelagotti, 4 Accardi, 54 Peretti, 19 Lancini, 24 Crivello (Cap.); 33 Langella, 8 Martin, 73 Kraja; 25 Floriano, 32 Sforzini, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 26 Mauri, 30 Silipo, 42 Cangemi, 72 Florio. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

FC MESSINA: 12 Marone, 4 Giuffrida (Cap.), 5 Marchetti, 8 Fissore, 13 Marchetti, 20 Casella, 21 Brunetti, 24 Correnti, 87 Coria, 93 Bevis, 96 Dambros. A disposizione: 1 Aiello, 2 Aprile, 32 Geran, 11 Falco, 89 Fernandez, 17 Quitadamo, 34 Miele, 7 Carbonaro, 27 Santapaola. Allenatore: Ernesto Gabriele

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Zezza-Starniti)

MARCATORI

NOTE