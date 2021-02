LIVE PALERMO-CATANZARO 1-1

Big match oggi allo Stadio Renzo Barbera, dove dalle 12.30 si sfideranno Palermo e Catanzaro. Di seguito la cronaca live della partita targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Si comincia, il Catanzaro batte il calcio d’inizio. Palermo in campo con un 4-3-3 con Santana mezzala e Floriano a comporre il tridente al posto dell’infortunato Valente. Al 4′ punizione in favore del Catanzaro, da posizione defilata batte Corapi: palla direttamente su Kanoute, corner per i calabresi. Al 6′ arriva il primo calcio d’angolo per il Palermo, Floriano alla battuta ma i rosanero non riescono a creare pericoli. All’11’ verticalizzazione di Crivello per la testa di Lucca al centro dell’area, tiro centrale facile preda di Di Gennaro. Al 15′ c’è la prima occasione per il Catanzaro: la conclusione è di Carlini, Pelagotti respinge e poi Di Massimo calcia alto sopra la traversa. Al 17′ ancora Pelagotti a neutralizzare un colpo di testa di Curiale. Qualche secondi più tardi Floriano prova la conclusione da fuori area, nessun pericolo per Di Gennaro. Al 20′ squillo del Palermo con Lucca di testa, servito da Crivello, palla mandata in calcio d’angolo. Al 25′ ammonito Floriano per simulazione. Al 27′ Catanzaro in vantaggio con Verna. AL 30′ GOL PALERMO! La riprende subito il Palermo con un grandissimo gol dal limite dell’area siglato da Floriano, a servirlo era stato De Rose. Palermo-Catanzaro 1-1.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 15 Marconi, 6 Crivello; 27 Luperini, 18 De Rose, 11 Santana (C.); 20 Kanoute, 17 Lucca, 7 Floriano. A disposizione: 12 Fallani, 5 Palazzi, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong, 29 Almici. Allenatore: Boscaglia.

CATANZARO: 33 Di Gennaro; 13 Fazio, 5 Martinelli, 20 Riccardi; 32 Garufo, 4 Corapi (C.), 8 Verna, 34 Porcino, 29 Carlini; 7 Curiale, 18 Di Massimo. A disposizione: 22 Branduani, 12 Ianni, 9 Jefferson, 10 Parlati, 15 Molinaro, 16 Pierno, 17 Evacuo, 19 Gatti, 21 Risolo, 23 Baldassin, 25 Grillo, 27 Casoli. Allenatore: Calabro

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como (Meocci-Micaroni); IV ufficiale Emanuele Frascaro DI Firenze

MARCATORI: 27′ Verna, 30′ Floriano

NOTE: ammoniti Floriano, Riccardi