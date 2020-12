E’ Palermo-Casertana il match in scena oggi allo stadio Renzo Barbera, calcio d’inizio alle ore 14.30. I rosanero cercano il riscatto dopo la brutta prestazione di Foggia, dall’altra parte i campani sono reduci dalla vittoria casalinga sul Monopoli. Di seguito la cronaca live della gara targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Minuto di silenzio per la scomparsa di Paolo Rossi e si parte. Al 2′ Avella dice di no ad Accardi, prima occasione per i rosanero. Al 6′ Crivello crossa in area per Lucca che colpisce bene di testa, ma la sfera esce di poco a lato. Due minuti più tardi ancora Lucca di testa, palla in rete ma l’attaccante rosanero aveva commesso fallo su un avversario. Buon avvio di partita per il Palermo in questi primi 10′. Al 12′ punizione per la Casertana quasi a centrocampo, palla in area ma la difesa rosanero spazza e Kanoute riparte in contropiede. Il numero 20 rosanero viene messo a terra da Valeau, l’arbitro lascia proseguire. Al 15′ imposta la Casertana nella metà campo del Palermo, il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Al 16′ dai e vai tra Valente e Crivello, l’attaccante rosanero mette il pallone in mezzo: Lucca non ci arriva, Kanoute sì ma colpisce un avversario. Al 19′ Valente crossa per la testa di Accardi che per la seconda volta si vede negare la gioia del gol da Avella. Calcio d’angolo per il Palermo. GOL PALERMO! Al 19′ Rauti con un diagonale destro porta in vantaggio i suoi. Al 23′ rimessa laterale in fase offensiva per la Casertana: riprovano prima Santoro e poi Origlia, palla alta sopra la traversa. Casertana che si è risvegliata dopo aver subito il gol. Al 27′ giallo per Palazzi. Al 29′ giallo anche per Odjer. Al 33′ si fa male Castaldo, necessario l’intervento dei sanitari. Al 38′ corner per il Palermo: batte Palazzi verso Rauti, Santoro allontana. Al 39′ conclusione di Lucca, murato ed è di nuovo angolo. Sugli sviluppi del corner il Palermo trova il gol del raddoppio con Lucca su cross di Crivello, ma l’arbitro annulla la rete per un fuorigioco di Kanoute. Al 45′ occasione sprecata da Lucca che approfitta di un errore degli avversari e si invola in area, ma viene fermato senza fallo da Buschiazzo. L’arbitro assegna un minuto di recupero. Finisce 1-0 per i rosanero il primo tempo di Palermo-Casertana.





SECONDO TEMPO: Si riparte, Boscaglia effettua subito due cambi: dentro Luperini e Broh, fuori Palazzi e Odjer.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 5 Palazzi, 19 Odjer; 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 17 Lucca. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 7 Floriano, 8 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 27 Luperini. Allenatore: Boscaglia.

CASERTANA: 22 Avella, 30 Polito, 14 Ciriello, 5 Buschiazzo Morel, 19 Valeau, 8 Izzillo, 4 Santoro, 23 Bordin, 21 Varesanovic, 20 Origlia, 10 Castaldo. A disposizione: 1 Dekic, 9 De Sarlo, 11 Fedato, 16 Maltese, 18 Setola, 28 De Lucia. Allenatore: Guidi.

ARBITRO: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

ASSISTENTI: Giorgio Rinaldi (Roma 1) e Claudio Barone (Roma 1).

QUARTO UOMO: Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

MARCATORI: 19′ Rauti

NOTE: ammoniti Palazzi, Odjer, Origlia, Marconi