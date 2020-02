Altro derby quest’oggi per il Palermo di Pergolizzi che allo stadio “Renzo Barbera” ospita il Biancavilla di Mascara in occasione della 24^ giornata del campionato 2019/20 di serie D, girone I. Di seguito la cronaca live dell’incontro targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti via, inizia il derby al “Renzo Barbera” ed è subito corner per il Palermo

2′ Ancora Palermo in attacco, Martinelli dalla sinistra salta il difensore ma sbaglia il cross: rimessa dal fondo

4′ Nuova occasione per il Palermo: Felici porta palla sulla destra, c’è la sovrapposizione di Accardi che va sul fondo e crossa per Sforzini ma l’attaccante rosanero viene atterrato. Tutto regolare per il direttore di gara

7′ Martin batte un calcio d’angolo dalla destra di Genovese, il pallone arriva sulla testa di Accardi che però non riesce ad insaccarlo

10′ Ancora calcio d’angolo per il Palermo, questa volte dalla parte opposta. Batte ancora Martin, Sforzini ci arriva di testa ma la conclusione è respinta dalla retroguardia gialloblù

11′ Gioco fermo, a terra un difensore del Biancavilla: necessario l’intervento dei medici

13′ Nulla di grave, riprende il gioco

19′ Prima parte della partita decisamente a tinte rosanero: il Biancavilla fa fatica ad uscire dalla propria metà campo

28′ Punizione dalla trequarti per il Palermo: batte Martin per la testa di Sforzini ma l’arbitro ferma il gioco per un fallo sul portiere

29′ Langella in verticale per Felici, il numero 75 rosanero salta l’uomo e arriva sul fondo per il cross: palla deviata in angolo

30′ Dalla bandierina va a battere ancora Martin, pallone spazzato via dalla difesa ospite

31′ Arriva il primo tiro in porta della partita: conclusione strozzata di Martinelli, centrale e facile preda di Genovese

33′ Arriva il primo calcio d’angolo per il Biancavilla: dalla bandierina batte Lucarelli

34′ Palla in mezzo, Pelagotti salta più alto di tutti e fa sua la sfera

34′ Giallo per Guarnera: punito un fallo su Felici

37′ E’ del Biancavilla la prima vera occasione del match: i gialloblù colpiscono un palo con un diagonale di Longo

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): 1 Pelagotti, 4 Accardi, 24 Crivello, 54 Peretti 27 Vaccaro; 33 Langella, 6 Martinelli, 8 Martin; 25 Floriano, 32 Sforzini, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 18 Lucca, 23 Doda, 26 Mauri, 30 Silipo, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

BIANCAVILLA: 1 Genovese, 2 Longo, 3 Guarnera, 4 Guerci, 5 De Caro, 6 Bonaccorsi, 7 Graziano, 8 Maiorano, 9 Rosselli, 10 Lucarelli, 11 Aloia. A disposizione: 12 Anastasi, 13 Indelicato, 14 Yoboua, 15 Guerriera, 16 Spampinato, 17 Mascara, 18 Lo Presti, 19 Asero, 20, Sciacca. Allenatore: Giuseppe Mascara.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (Boggiani-Consonni)

MARCATORI

NOTE: ammonito Guarnera