Il Palermo affronta la Paganese in trasferta nella 30esima giornata del Girone C di Serie C. I rosanero, reduci dalla sonora sconfitta casalinga patita contro la Juve Stabia nell’ultimo turno, vogliono tornare immediatamente alla vittoria per provare a guadagnare punti preziosi in ottica playoff. Di seguito la cronaca della gara targata Ilovepalermocalcio.com:

PRIMO TEMPO:





Inizia la gara! Il Palermo prova a gestire la sfera quando siamo al 2′ minuto di gioco. Primo squillo della Paganese al 5′ minuto, Schillaci conclude, Pelagotti respinge. Calcio di punizione in favore dei padroni di casa, Schillaci lancia la sfera in area al minuto 9′, ma l’arbitro fischia fallo in attacco. Fallo di Zanini su De Rose, calcio di punizione per il Palermo quando siamo al minuto 12′. Buona conclusione del Palermo al minuto 15′, palla respinta in corner. Altro calcio d’angolo per il Palermo al minuto 17′, la difesa della Paganese respinge bene. Ci prova Diop al minuto 20′ per la Pagenese, il suo colpo di testa è però alto sopra la traversa. Ritmi piuttosto blandi quando siamo giunti al minuto 25′. Grande occasione per i rosanero con Kanoute, l’esterno rosanero calcia sul portiere al minuto 27′. Gran conclusione al volo di Onescu al minuto 29′, padroni di casa pericolosi alla mezz’ora. Fallo di De Rose in mezzo al campo al minuto 33′, il centrocampista era diffidato e ha ricevuto un cartellino giallo. Ci prova ancora la Paganese, Raffini colpisce di testa al minuto 41′, Pelagotti blocca. Calcio d’angolo per il Palermo al minuto 43′, Floriano alla battuta. Termina la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO:

IL TABELLINO

PAGANESE: 30 Baiocco; 16 Onescu, 23 Schiavino, 21 Sirignano (C.); 14 Carotenuto, 33 Zanini, 7 Gaeta, 20 Cigagna, 3 Squillace; 11 Diop, 32 Raffini. Allenatore: Di Napoli. A disposizione: 1 Campani, 12 Bovenzi, 2 Esposito, 4 Sbampato, 5 Mattia, 6 Bramati, 8 Bonavolontà, 13 Perazzolo, 18 Mendicino, 25 Cernuto, 27 Curci, 28 Antezza.

PALERMO: 1 Pelagotti; 16 Peretti, 5 Palazzi, 15 Marconi; 29 Almici, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute, 11 Santana (C.), 7 Floriano. Allenatore: Filippi. A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 19 Odjer, 4 Accardi, 21 Broh, 23 Rauti, 24 Somma, 26 Marong.

ARBITRO: Claudio Panettella (Gallarate). Assistenti: Roberto Terenzio (Cosenza) e Claudio Gualtieri (Asti). IV Uomo: Andrea Ancora (Roma 1).

MARCATORI:

NOTE: Ammonito Zanini 13′; Ammonito De Rose 33′;