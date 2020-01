E’ Marina di Ragusa-Palermo il match valido per la 20^ giornata del campionato 2019/20 di serie D. Di seguito la cronaca live della sfida in scena allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti, via: il Marina di Ragusa batte il calcio d’inizio

2′ Calcio d’angolo per il Palermo: batte Mauri, la palla attraversa tutta l’area ma la difesa di casa spazza

5′ Occasionissima per il Marina di Ragusa che tenta il gran gol tirando dalla propria metà campo: è Schisciano a lasciare partire il tiro, ma il pallone colpisce il palo

6′ Anche Diop prova la conclusione, il pallone esce controllato a vista da Pelagotti

11′ Anche il Palermo va vicino al vantaggio. Crivello serve al limite dell’area di rigore Floriano, che supera gli avversari e quasi dal fondo lascia partire un tiro-cross che attraversa tutta l’area, poi diventa preda di Felici che lascia partire il tiro: murato da Floriano

15′ Suggerimento di Kraja per Felici, l’attaccante rosanero viene chiuso in fallo laterale

21′ Punizione dalla trequarti campo per il Marina di Ragusa: batte Puglisi, la difesa rosanero spazza

24′ Cross di Langella per Sforzini, che colpisce di testa ma Pellegrino para

27′ Kraja di petto allunga il pallone in area verso Floriano che libera il tiro ma la palla si spegne fuori

31′ Calcio d’angolo per il Palermo: batte Martinelli, Sidibe spazza di testa

36′ Lancini tenta il tiro da centrocampo e per poco non beffa il portiere avversario, costretto a deviare in angolo

38′ Bella palla di Floriano per Felici, che va alla conclusione ma viene fermato da Pellegrino

40′ Langella da fuori area libera il tiro, fuori misura

41′ Altra conclusione di Felici da dentro l’area, il portiere avversario riesce a bloccare nonostante diverse gambe ad oscurargli la visuale

43′ Giallo per Mauri

45′ Non c’è recupero, il primo tempo finisce 0-0

IL TABELLINO

MARINA DI RAGUSA: 1 Pellegrino, 2 Pietrangeli, 2 Sidibe, 4 Calivà, 5 Puglisi, 6 Giuliano, 7 Mauro, 8 Schisciano, 9 Di Bari, 10 Mistretta, 11 Diop. A disposizione: 12 Noto, 13 Cervillera, 14 Mancuso, 15 Carnemolla, 16 Verachi, 17 Baldeh, 18 Puzzo, 19 Retucci, 20 Suma. Allenatore: Salvatore Utro.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 19 Lancini, 24 Crivello, 25 Floriano, 26 Mauri, 32 Sforzini, 33 Langella, 54 Peretti, 73 Kraja, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 5 Ambro, 8 Martin, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 17 Ferrante, 30 Silipo. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Andrea Calzavara (Pandolfo-Laghezza)

MARCATORI

NOTE: ammoniti Mauro, Puglisi, Mauri