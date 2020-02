E’ il Licata l’avversario del Palermo in occasione della 25^ giornata del campionato 2019/20 di serie D. Di seguito la cronaca live del derby in scena allo stadio Dino Liotta, targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti via, inizia il derby Licata-Palermo

3′ Langella scarica per Ficarrotta che prova il tiro: deviato in angolo

4′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo il direttore di gara è costretto a fermare il gioco per uno scontro in area tra Lancini e due difensori avversari: nulla di grave, riprende la partita

7′ Punizione per il Licata, subito ribattuta da Crivello ma la sfera torna in possesso dei gialloblù

8′ Contropiede del Licata che entra in area con due giocatori, Lancini in anticipo manda in corner. I gialloblù battono tre angoli consecutivi: Ficarrotta prova a lanciare Floriano in contropiede ma l’attaccante rosanero viene chiuso

11′ Il numero 4 allarga per Daniello che scende sulla fascia lascia partire il destro e la mette nel sette. Licata 1, Palermo 0

16′ Licata vicino al raddoppio: Peretti svirgola pericolosamente davanti alla porta di Pelagotti mettendo in difficoltà la retroguardia rosanero, alla fine l’estremo difensore del Palermo riesce ad allontanare il pericolo allungandosi e mandando il pallone in angolo

23′ Prima mezzora che vede il Licata decisamente superiore ai rosanero. Gli uomini di Pergolizzi non riescono a creare azioni pericolose, peccano troppo di imprecisione nei passaggi e troppo spesso sono anticipati dagli avversari

31′ Il Palermo prova a distendersi in avanti il pallone giunge a Langella che la mette dentro l’area facendo tunnel all’avversario, ma non c’è nessun compagno dalle parti di Ingrassia

32′ Punizione per il Palermo sulla trequarti: batte Langella, il suo è un cross ma Ingrassia blocca senza problemi

37′ Giallo a Crivello per proteste

42′ Doda si fa rubare palla ingenuamente, la sfera giunge al numero 4 del Licata che serve Cannavò ma Mauri chiude e neutralizza il pericolo

45′ Giallo anche per Mauri. Intanto sono 2 i minuti di recupero

45’+2 Non succede più niente, il primo tempo di Licata-Palermo finisce 1-0. Molto male i rosanero in questa prima frazione di gioco, meritato fin qui lo svantaggio

IL TABELLINO

LICATA: 1 Ingrassia, 4 Doda, 5 Maltese (Cap.), 9 Cannavò, 10 Convitto, 16 Adeyemo, 19 Porcaro, 20 Mazzamuto, 22 Diaby, 23 Daniello, 28 Civilleri. A disposizione: 72 Callea, 2 Battimili, 3 Enea, 6 Cassaro, 8 Sangiorgio, 13 Mangano, 15 Greco, 18 Rinoldo, 25 Manfrè. Allenatore: Giovanni Campanella.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli, 14 Ficarrotta, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 25 Floriano, 26 Mauri, 30 Silipo, 33 Langella, 54 Peretti. A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 5 Ambro, 8 Martin, 9 Ricciardo, 18 Lucca, 32 Sforzini, 73 Kraja, 75 Felici. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena (Minafra-Barberis)

MARCATORI: Daniello 11′

NOTE: ammoniti Crivello, Mauri, Diaby