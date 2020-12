E’ Foggia-Palermo il match in scena oggi nella quattordicesima giornata del girone C di serie C. Calcio d’inizio fissato per le ore 14. Di seguito la cronaca live della gara targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Tutto pronto, inizia la gara! Ci prova subito Curcio per il Foggia al minuto 1′, il suo tiro è però fuori misura. Foggia pericoloso al minuto 3′ con D’Andrea che sorprende Somma e Pelagotti su un pallone apparentemente innocuo, la sua conclusione termina al lato. Conclusione per il Palermo con Odjer al minuto 6′, nessun pericolo però per la porta di Fumagalli. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Curcio svetta di testa per i padroni di casa, posizione di offside segnalato al minuto 8′. Fallo in attacco segnalato al Palermo, Luperini salta in area e commette un’infrazione al minuto 9′. Primo calcio d’angolo del match per il Palermo al minuto 12′, batterà Floriano. Buona conclusione di testa per il Palermo con Saraniti al minuto 15′, Fumagalli blocca. La sblocca D’Andrea con un tiro dal lato destro per il Foggia al minuto 17′. Palo interno di Floriano al minuto 19′, Palermo vicinissimo al pareggio. Calcio d’angolo per il Palermo al minuto 25′, ancora Floriano alla battuta. Altro tiro dalla bandierina per la squadra rosanero al minuto 30′. Raddoppio Foggia, conclusione da fuori di Rocca che trafigge Pelagotti. Altra grande occasione per il Foggia al minuto 40′, Rocca spara alto vicino alla porta. Odjer arriva alla consulte, il suo tiro è facilmente raccolto da Fumagalli quando siamo al 43′. Finisce il primo tempo. 2-0 il parziale.





SECONDO TEMPO: Inizia la ripresa. Fallo in ritardo di Saraniti al minuto 49′, è il secondo ammonito dei rosanero dopo Crivello. Conclusione di Odjer al minuto 52′, il suo tiro termina però altissimo. Doppio cambio nel Palermo al minuto 52′, dentro Palazzi e Lucca, fuori Broh e Floriano. Posizione di offside segnalata al Foggia al minuto 57′ di gioco.

IL TABELLINO

FOGGIA: 1 Fumagalli; 5 Anelli, 4 Gavazzi (C.), 18 Del Prete; 19 Kalombo, 3 Vitale, 17 Salvi, 33 Rocca, 23 Di Jenno; 11 D’Andrea, 10 Curcio. Allenatore: Marchionni A disposizione: 36 Vitali, 2 Galeotafiore, 7 Ndiaye, 9 Dell’Agnello, 13 Germinio, 14 Raggio Garibaldi, 21 Garofalo, 25 Morrone, 27 Aramini, 28 Pompa, 31 Tomassini, 32 Balde.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh (52′ Palazzi), 19 Odjer; 20 Kanoute, 27 Luperini, 7 Floriano (52′ Lucca); 9 Saraniti. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 5 Palazzi, 8 Martin, 10 Silipo, 13 Lancini, 14 Valente, 16 Peretti, 17 Lucca, 23 Rauti.

ARBITRO: Luca Angelucci (Foligno). Roberto Terenzio (Cosenza) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria). Quarto ufficiale Fabio Natilla (Molfetta).

MARCATORI:

NOTE: 17′ D’Andrea; 35′ Rocca;