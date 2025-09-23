LIVE Coppa Italia Udinese-Palermo 2-0

Primo tempo amaro per il Palermo al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese conduce 2-0 all’intervallo nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi era partita con grande coraggio e intraprendenza, rendendosi pericolosa più volte con Corona, il più attivo dei rosanero ma impreciso sotto porta.

Il Palermo ha tenuto bene il campo per oltre mezz’ora, sfiorando il vantaggio in più occasioni, ma a cinque minuti dal termine della frazione è arrivato il blackout. Prima Zaniolo al 41’ ha sbloccato il risultato con un tiro dalla distanza deviato, poi al 45’ Miller ha firmato il raddoppio raccogliendo di testa una respinta di Joronen dopo l’errore di Giovane.

Un finale che pesa sul morale dei rosanero, protagonisti fino al 40’ ma puniti dalla maggiore concretezza dei friulani. Adesso servirà una ripresa di carattere per provare a riaprire il match e rimettere in equilibrio la sfida.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

85′ – I ritmi della gara si abbassano, il Palermo non riesce a reagire al doppio svantaggio.

74′ – Palermo in avanti, Augello crossa in area ma nessun riesce a intercettare la palla.

72′ – Udinese ancora insidiosa: Piotrowski va al tiro, Joronen la intercetta.

70′ – Altri due cambi per l’Udinese: Ekkelenkamp e Gueye, prendono il posto di Miller e Zaniolo.

67′ – Udinese pericolosa: Piotrowski riceve in area e calcia, Joronen la mette in angolo.

64′ – Cambio forzato per il Palermo: Ranocchia accusa un problema muscolare, al suo posto entra Segre.

63′ – Doppio cambio per l’Udinese: fuori Buksa e Kabasele, dentro Kristensen e Davis.

58′ Altro cambio per Inzaghi: Brunori rileva Giovane.

52′ Brutto scontro Buksa-Peda: i due restano per terra e vengono soccorsi dai sanitari.

47′ – Cambio di assetto per il Palermo: Blin arretra in difesa, Giovane si sposta sulla corsia destra. In mezzo al campo Ranocchia si piazza accanto a Gomes, mentre Palumbo prende il posto di Le Douaron

46′ – Subito tre cambi per Inzaghi: Palumbo, Ranocchia e Augello in campo. Fuori Gyasi, Pierozzi e Le Douaron.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Arriva anche il raddoppio dei friulani: Miller spinge la palla in rete, Joronen non ce la fa.

41′ – Udinese in vantaggio, Zaniolo dalla distanza conclude in porta e grazie ad un rimpallo batte Joronen.

38′ – I rosanero ancora all’attacco: Veroli ci prova di testa ma per Sava è facile la presa.

36′ – Angolo per l’Udinese: Zaniolo calcia dalla bandierina ma la palla si perde sul lato opposto.

34′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Blin la mette in mezzo, Veroli la colpisce ma la palla finisce sul fondo.

25′ – Il Palermo parte in contropiede con Le Douaron che crossa verso Corona, il numero 31 calcia al volo ma il tiro finisce di poco fuori.

22′ – Colpaccio Zaniolo che da fuori area sferra un sinistro indirizzato verso il primo palo: Joronen vola e la respinge.

17′ – Altra occasione per il Palermo: Le Douaron lascia passare per Corona, il numero 31 dalla distanza conclude in porta ma Sava la blocca senza tanto impegno.

11′ – Blin dalla bandierina mette in mezzo, ancora Corona stacca di testa verso la porta ma termina fuori.

9′ – Prima occasione per il Palermo, Corona riceve in posizione centrale calcia di sinistro ma la palla viene deviata dal portiere in angolo.

4′ – I padroni di casa si fanno avanti con Miller che in area tenta un cucchiaio, ma Joronen colpisce col braccio.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO:

UDINESE: 90 Sava, 8 Karlstrom (C), 10 Zaniolo, 11 Kamara, 16 Palma, 18 Buksa, 24 Piotrowski, 27 Kabasele, 28 Solet, 38 Miller, 59 Zanoli. A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. Allenatore: Runjaić.

PALERMO: 66 Joronen, 6 Gomes (C), 11 Gyasi (Dal 46′ Augello), 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron (Dal 46′ Palumbo), 27 Pierozzi (Dal 46′ Ranocchia), 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola). Secondo assistente: Giuseppe Di Giacinto (Teramo). Quarto ufficiale: Zufferli Luca (Udine). VAR: Baroni Niccolò (Firenze). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI: Zaniolo 41′, Miller 45′

NOTE: