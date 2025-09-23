LIVE Coppa Italia Udinese-Palermo 0-0

Il Palermo di Pippo Inzaghi si presenta al Bluenergy Stadium con grande curiosità e aspettative per questo sedicesimo di finale di Coppa Italia. L’allenatore rosanero ha optato per alcune scelte significative, puntando su un 3-4-2-1 dinamico e ricco di giovani pronti a mettersi in mostra. Conferma tra i pali per Joronen, mentre in difesa spazio al trio Pierozzi-Peda-Veroli, a testimonianza della volontà di dare fiducia a un reparto compatto ma ancora in crescita. Sulle corsie agiranno Gyasi e Giovane, con Gomes e Blin incaricati di gestire l’equilibrio in mezzo al campo.

Davanti, Inzaghi si affida alla freschezza di Corona come riferimento offensivo, supportato da Le Douaron e Vasic sulla trequarti, in un mix di qualità e intensità che rappresenta la vera scommessa della serata. Dalla panchina nomi importanti come Brunori e Pohjanpalo, pronti a subentrare e cambiare il volto del match se necessario. Una formazione che rispecchia lo stile del tecnico piacentino: coraggio, fiducia nei giovani e attenzione all’organizzazione, con l’obiettivo di sorprendere l’Udinese e conquistare un passaggio del turno che darebbe ulteriore entusiasmo alla stagione rosanero.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

11′ – Blin dalla bandierina mette in mezzo, ancora Corona stacca di testa verso la porta ma termina fuori.

9′ – Prima occasione per il Palermo, Corona riceve in posizione centrale calcia di sinistro ma la palla viene deviata dal portiere in angolo.

4′ – I padroni di casa si fanno avanti con Miller che in area tenta un cucchiaio, ma Joronen colpisce col braccio.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO:

UDINESE: 90 Sava, 8 Karlstrom (C), 10 Zaniolo, 11 Kamara, 16 Palma, 18 Buksa, 24 Piotrowski, 27 Kabasele, 28 Solet, 38 Miller, 59 Zanoli. A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. Allenatore: Runjaić.

PALERMO: 66 Joronen, 6 Gomes (C), 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola). Secondo assistente: Giuseppe Di Giacinto (Teramo). Quarto ufficiale: Zufferli Luca (Udine). VAR: Baroni Niccolò (Firenze). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI:

NOTE: