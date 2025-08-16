LIVE Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0

Il Palermo inaugura questa sera la sua stagione ufficiale con l’esordio in Coppa Italia contro la Cremonese. Per l’occasione mister Inzaghi si affida a Bardi tra i pali e a un terzetto difensivo formato da Peda, Bani e Ceccaroni. In attacco spazio al tandem Pohjanpalo–Le Douaron, supportato sugli esterni da Gyasi e Ranocchia. In cabina di regia il capitano Segre guiderà il centrocampo, affiancato da Pierozzi e Augello.

PRIMO TEMPO

30′ – Padroni di casa ancora in avanti con Vandeputte: il numero 27 vince un contrato con Segre e riesce a crossare in mezzo, Ceccaroni la respinge.

27′ – Calcio di punizione per la Cremonese: alla battuta va Vandeputte che mette in mezzo ma la palla viene allontanata.

22′ – La Cremonese prova a farsi avanti ed entra in area con Zerbin, il calciatore grigiorosso mette in mezzo in cerca di Bonazzoli ma la palla viene intercettata da Bani.

12′ – Ancora poche emozioni: match a ritmo contenuto, il Palermo prova a dire la sua.

6′ – I padroni di casa di fanno avanti: De Luca innesca Pezzella che da posizione decentrata calcia, ma Bardi intercetta.

2′ – Il Palermo prova ad affacciarsi in attacco con Le Douaron. Audero attento.

1′ – Inizia il match allo “Zini”.

IL TABELLINO

CREMONESE: 1 Audero, 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 7 Zerbin, 9 De Luca, 15 Bianchetti (C), 18 Collocolo, 24 Terracciano, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 90 Bonazzoli. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke. Allenatore: Nicola.

PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Zanotti (Rimini).

AA1: Belsanti (Bari).

AA2: Biffi (Treviglio).

IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova).

VAR: Aureliano (Bologna).

AVAR: Prenna (Molfetta).

MARCATORI:

NOTE: