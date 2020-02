Palermo in scena sul campo della Cittanovese in occasione della 23^ giornata del campionato 2019/20 di serie D. Di seguito la cronaca live dell’incontro dello stadio “Morreale Proto” targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti via, il Palermo batte il calcio d’inizio

3′ GOL CITTANOVESE! Cross dalla trequarti di Sessa, Langella svirgola e il pallone finisce in rete per l’1-0

7′ Calcio di punizione dal limite dell’area guadagnato da Langella: batte Vaccaro che la mette a giro all’incrocio dei pali, c’è solo l’illusione del gol

10′ Il Palermo cerca lo spunto in fase offensiva con Floriano che prova a servire Felici dalla parte opposta: palla intercettata dalla difesa giallorossa e rimessa laterale per i rosanero

14′ La Cittanovese ci prova anche dal limite dell’area con Tiripicchio: tiro centrale, Pelagotti blocca senza problemi

17′ Angolo per il Palermo: dalla bandierina batte Floriano, la difesa giallorossa spazza e prova a ripartire in contropiede

19′ Fallo di Lancini sul numero 9 della Cittanovese: il difensore rosanero salta col gomito alto colpendo l’avversario. Sugli sviluppi del calcio piazzato la palla in fallo laterale per i padroni di casa

20′ Palermo in difficoltà in questa fase del match, i rosanero non riescono ad imbastire azioni offensive per impensierire la difesa della Cittanovese

22′ Fallo di Giaimo su Felici sull’out destro

23′ Batte Martin, la difesa spazza ma Floriano arpiona sfera e crossa in area per la testa di Sforzini: l’attaccante rosanero va in rete, l’arbitro però annulla per fuorigioco

30′ Rigore per il Palermo: Felici atterrato in area da Cianci

31′ GOL PALERMO! Dal dischetto va Floriano che non sbaglia e fa 1-1

IL TABELLINO

CITTANOVESE: 1 Latella, 2 Lavilla, 3 Paviglianiti, 4 Sessa, 5 Neri, 6 Cianci (Cap.), 7 Gioia, 8 Amato, 9 Kacorri, 10 Tiripicchio, 11 Giaimo. A disposizione: 12 Pellegrino, 13 Cordova, 14 Cataldi, 15 Biondo, 16 Mazzone, 17 Bruno, 18 Isabella, 19 Costa, 20 Spano. Allenatore: Francesco Ferraro

PALERMO (3-4-3): 1 Pelagotti, 54 Peretti, 19 Lancini, 4 Accardi; 33 Langella, 6 Martinelli (Cap.), 8 Martin, 27 Vaccaro; 25 Floriano, 32 Sforzini, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 18 Lucca, 26 Mauri, 30 Silipo, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Ettore Longo di Cuneo (Miccoli-De Santis)

MARCATORI: 3′ Sessa, 31′ Floriano

NOTE: ammonito Cianci