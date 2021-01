Il Palermo scende in campo per la prima volta in questo 2021. I rosa fanno visita alla Cavese nell’anticipo della 18a giornata del girone C di Serie C, in programma alle 14:30 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni. Di seguito la cronaca live della gara targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: comincia la partita, palla al Palermo. I rosa partono con intraprendenza, imbastendo alcune verticalizzazioni in direzione del proprio reparto offensivo, in particolare verso Kanoute. Al 10′ De Franco sbaglia il disimpegno, Luperini conquista palla e serve Valente, poi l’esterno cerca Kanoute, ma l’azione si conclude col nulla di fatto. Al 12′ paura per Pelagotti: in ritardo e alle prese con una pozzanghera, riesce ad evitare l’assalto di Germinale. Al 14′ Lancini prova la conclusione nonostante l’enorme distanza dalla porta avversaria: palla alle stelle. Al 16′ brutto intervento di Martin su Tazza: il centrocampista francese viene ammonito. Al 18′ Odjer mette il pallone in mezzo e riesce a trovare la testa di Valente, quest’ultimo riesce a spedire il pallone in rete, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Subito dopo, la Cavese si getta in avanti: cross di Nunziante e colpo di testa di Germinale che mette in difficoltà Pelagotti. Poi Russotto ferma irregolarmente il portiere rosanero e viene ammonito. Al 27′ traiettoria insidiosa di Martin sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il portiere Russo lascia sfilare fuori il pallone. Al 38′ De Franco atterra Valente lanciatissimo verso la porta avversaria e l’arbitro assegna il calcio di rigore ai rosanero. Cartellino giallo per il difensore campano. Dal dischetto Lucca sbaglia clamorosamente, spedendo la palla alla sinistra del portiere. Al 45′ l’arbitro fischia la fine del primo tempo.





SECONDO TEMPO:

IL TABELLINO

CAVESE (4-3-3): 38 Russo; 17 Tazza, 13 Marzupio, 27 De Franco, 3 Ricchi; 21 Matera, 28 Nunziante, 15 Cuccurullo; 7 Russotto, 20 Germinale (C.), 40 Bubas. Allenatore: Campilongo. A disposizione: 1 Bisogno, 22 Paduano, 8 Favasuli, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 26 Cannistrà, 34 Pompetti, 35 Senesi, 36 Semeraro, 37 Vivacqua, 39 Granata.

PALERMO (4-3-3): 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 8 Martin, 27 Luperini; 20 Kanoute, 17 Lucca, 14 Valente. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 5 Palazzi, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Ciampino). ASSISTENTI: Francesco Rizzotto (Roma 2) e Orazio Luca Donato (Milano). QUARTO UOMO: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Martin (P), Russotto (C), De Franco (C).