Dopo ben 4 rinvii a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato nel club rosanero, il Palermo torna quest’oggi in campo contro il Catanzaro. La situazione di classifica per la squadra del tecnico Boscaglia non è certo delle migliori. Il Palermo si trova infatti all’ultimo posto della classifica in virtù dell’unico punto conquistato fin qui contro la Ternana in trasferta. Urge trovare la vittoria e nonostante le tante defezioni i rosanero puntano a fare una buona gara quest’oggi. Di seguito la cronaca live della partita, targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO





1′- Inizia la gara

2′- Calcio di punizione per il Palermo dalla metà campo

3′- Almici prova a servire Rauti sulla destra, il Catanzaro recupera la sfera

4′- Calcio d’angolo per il Palermo dalla sinistra

5′- Ci prova Palazzi dal limite dell’area, i rosanero guadagnano un altro calcio d’angolo

9′- Ennesimo calcio d’angolo per il Palermo, lo ha guadagnato il capitano Crivello

12′- Azione pericolosa del Catanzaro in ripartenza, ma il guardalinee ha ravvisato una posizione di fuorigioco

13′-Ancora in avanti il Catanzaro, ma è di nuovo fuorigioco

16′- Calcio di punizione dalla destra in favore del Catanzaro

19′- Super occasione per il Palermo con Kanoute che viene servito in profondità, l’esterno del Palermo però non trova la porta

24′- Il Palermo prova a tenere il possesso della sfera

26′- Buono spunto di Valente dalla sinistra, il pallone viene messo in mezzo ma Saraniti non arriva a colpire

30′- Occasionissima per il Catanzaro, Evacuo schiaccia di testa ma Pelagotti con uno straordinario intervento riesce a salvare i suoi

36′- Ci prova Rauti per il Palermo, il suo tiro termina però altissimo

37′- Ancora Rauti che prova la battuta verso la porta su punizione, anche questa volta palla alta

38′-Calcio d’angolo per il Palermo dalla destra

39′-Occasione clamorosa per il Catanzaro, Di Massimo spara alto con un pallonetto

40′- Ci prova il Catanzaro con Di Massimo, il suo tiro di sinistro termina a lato della porta

44′- Calcio di punizione dalla sinistra per il Palermo, batte Crivello

IL TABELLINO

CATANZARO: 22 Branduani, 3 Contessa, 5 Martinelli (C), 8 Verna, 13 Fazio, 17 Evacuo, 18 Di Massimo, 20 Riccardi, 23 Baldassin, 25 Altobelli, 32 Garufo. Allenatore: Calabro. A disposizione: 12 Iannì, 33 Di Gennaro, 2 Cusumano, 4 Corapi, 6 Salines, 7 Curiale, 9 Di Piazza, 14 Riggio, 19 Pinna, 21 Risolo, 27 Casoli, 29 Carlini.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 6 Crivello (C); 19 Odjer, 21 Broh; 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 9 Saraniti. Allenatore in seconda: Filippi. A disposizione: 22 Faraone, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 16 Peretti, 17 Lucca.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Caso; Montagnani). Quarto uomo Alberto Ruben Arena (Torre del Greco).

MARCATORI:

NOTE: ammonito 15′ Contessa; ammonito 24′ Riccardi; ammonito 29′ Broh; ammonito 40′ Rauti;