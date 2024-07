Live Calendario serie B 2024/25. Il cammino del Palermo

Prende forma la Serie B 2024/25. A partire dalle ore 19 in piazza Europa a La Spezia (diretta su YouTube e i canali social di Lega B, oltre che Sport Mediaset) viene svelato il cammino con le 38 giornate del 2024-25, con tutte le sue novità. Il Palermo, che sarà rappresentato questa sera da Giovanni Gardini, ha chiesto di giocare le prime tre gare in trasferta. (CLICCA QUI per saperne di più).

Andiamo a scoprire live giornata dopo giornata quello che sarà il cammino del Palermo:

Articolo in aggiornamento…

Serie B 2024/25, date e calendario

Le date della Serie B 2024/25

Inizio Campionato (prima giornata):

Sabato 17.08.2024

Turni infrasettimanali

Martedì 27.08.2024

Martedì 29.10.2024

Giovedì 26.12.2024

Giovedì 01.05.2025

Soste

Sabato-Domenica 07-08.09.2024

Sabato-Domenica 12-13.10.2024

Sabato-Domenica 16-17.11.2024

Sabato-Domenica 22-23.03.2025

Fine Campionato (ultima giornata)

Venerdì 09.05.2025

Serie B 2024/25, i criteri per la compilazione del calendario

Di seguito i criteri utilizzati dalla Lega Serie B per la compilazione del calendario della Serie BKT 2024/25, che verrà presentato mercoledì 10 luglio presso Piazza Europa a La Spezia:

Come già nel corso della stagione scorsa, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale del calendario asimmetrico è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli Club;

la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;

è prevista l’alternanza perfetta degli incontri in casa ed in trasferta fra società che condividono lo stesso impianto di gioco (Sassuolo e Reggiana); negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non ci possono essere più di due “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie BKT 2023/2024 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2024/2025; relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2023/2024 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2024/2025.