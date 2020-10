Trasferta sul campo del Bisceglie per il Palermo. Dopo la brutta sconfitta arrivata in casa contro l’Avellino nell’ultimo turno di campionato, la squadra di Roberto Boscaglia è alla ricerca dei primi tre punti in campionato e soprattuto dei primi gol. Calcio d’inizio fissato per le ore 15. Di seguito la cronaca live della partita, targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO:





1′- Comincia la gara!

2′- Ci prova subito il Palermo con un cross di Almici, primo corner per i rosanero dalla destra

3′- Vicinissimo al gol del vantaggio il Palermo, Rauti impatta di testa da due passi ma Russo devia in corner

4′- Conclusione da fuori di Odjer per i rosanero, la palla termina larga sulla sinistra

7′- Il Palermo prova a mantenere il possesso palla

9′- Ancora un’occasione per il Palermo, Valente lascia partire un cross dalla sinistra, Luperini per poco non trova la porta

12′- Rauti prova a girarsi in area, ancora una conclusione dei rosanero verso la porta

13′- Mamadou Kanoute raccoglie un pallone vagante all’interno dell’area di rigore e colpisce al volo, palla alta sopra la traversa

14′- Conclusione pericolosa del Bisceglie con Rocco, il suo tiro termina al lato della porta

15′- Terzo corner per il Palermo dalla destra, batterà Crivello

18′- Gol del Bisceglie, Maimone da fuori area batte Pelagotti

22′- Continua a spingere il Bisceglie dalla fascia sinistra

23′- Cerca la conclusione Odjer, il suo tiro è però piuttosto debole

27′- Cross di Valente dalla destra, Lucca non riesce ad impattare di testa

30′- Palermo ancora avanti con Odjer che calcia da fuori, il suo tiro è deviato in corner

32′- Calcio di punizione dalla destra per il Palermo

33′- Gol del Bisceglie, Mansour batte Pelagotti

38′- Il Bisceglie mantiene il possesso del pallone

42′- Il Palermo si affaccia in avanti, ma il cross di Odjer è impreciso

45′- FINISCE IL PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

BISCEGLIE: 1 Russo; 4 De Marino, 5 Priola (C), 6 Vona, 3 Giron; 23 Maimone, 8 Cittadino, 16 Pelliccia; 11 Rocco, 9 Vitale, 7 Mansour. Allenatore: Bucaro. A disposizione: 22 Spurio, 9 Manfrellotti, 10 Padulano, 13 Zagaria, 14 Cigliano, 15 Ferrante, 18 Musso, 20 Lauria, 21 Casella, 24 Sartore, 25 Tarantino.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 19 Lancini, 6 Crivello (C), 3 Corrado, 19 Odjer, 27 Luperini, 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente, 17 Lucca. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 4 Accardi, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh.

ARBITRO: Marco Ricci di Firenze (Miniutti-Lazzaroni); IV UOMO: Marco Acanfora (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: 18′ Maimone; 33′ Mansour

NOTE: ammonizione 20′ Maimone (B); 30′ Vitale (B);