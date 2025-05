L’Inter, il Triplete e la malavita: volevano rubargli tutto | Ha rischiato di essere ucciso

Una storia tutta da approfondire quella che vede protagonista l’ex Inter.

L’Inter del Triplete rappresenta una delle squadre più iconiche della storia del calcio italiano ed europeo. Guidata da José Mourinho, la formazione nerazzurra riuscì nell’impresa, nella stagione 2009/2010, di conquistare nello stesso anno Serie A, Coppa Italia e Champions League, un traguardo mai raggiunto prima da un club italiano.

La forza di quella squadra risiedeva nell’equilibrio perfetto tra solidità difensiva, intensità tattica e cinismo offensivo. Con un muro come Julio Cesar tra i pali, una difesa imperniata su Maicon, Lucio, Samuel e Zanetti, e un centrocampo orchestrato da Cambiasso, Thiago Motta e Sneijder, l’Inter trovò la sua massima espressione nel gioco compatto e verticale.

In attacco, il carisma di Diego Milito fu decisivo: il “Principe” segnò in tutte le finali decisive, siglando la doppietta nella storica notte del 22 maggio 2010 contro il Bayern Monaco a Madrid, che consegnò ai nerazzurri la loro terza Champions League. Samuel Eto’o, reinventato in un ruolo più sacrificato, fu simbolo di dedizione e spirito di squadra.

Quell’Inter non fu solo una squadra vincente, ma un gruppo forgiato sulla fame di successo e sulla mentalità vincente imposta da Mourinho. Dopo il Triplete, il ciclo si chiuse rapidamente, ma quell’impresa rimane scolpita nella memoria collettiva del calcio, emblema di compattezza, strategia e leggenda.

Coraggio precoce

Iván Ramiro Córdoba, prima ancora di diventare una colonna dell’Inter del Triplete, ha vissuto esperienze forti già da bambino nella sua Colombia. Cresciuto in un contesto segnato dalla violenza e dalla criminalità, un giorno si trovò coinvolto in un episodio che avrebbe segnato il suo carattere per sempre. Durante un pomeriggio con gli amici, fu braccato da un gruppo di malavitosi. In quei momenti drammatici, riuscì a seminare gli inseguitori, portando in salvo i compagni grazie alla sua sorprendente velocità.

L’episodio, raccontato da Córdoba stesso anni dopo, rivela molto del suo spirito combattivo e della lucidità nei momenti di pericolo. Non era solo un talento naturale, ma anche un ragazzo determinato, temprato da un ambiente difficile. Quell’istinto alla sopravvivenza e quel senso di protezione per gli altri sarebbero emersi anche più avanti nella sua carriera da calciatore, rendendolo un punto di riferimento nello spogliatoio e un vero leader silenzioso.

Dal barrio a San Siro: la corsa di un campione

La velocità che da piccolo lo aveva salvato divenne una delle sue armi principali in campo. Difensore rapido, tenace e instancabile, Córdoba costruì la sua carriera su quelle qualità.

Capitano dell’Inter prima dell’arrivo di Zanetti, fu protagonista nella stagione del Triplete, nonostante l’età e qualche acciacco. Sempre affidabile, sempre presente, come quel giorno lontano in Colombia, quando la corsa non era verso un trofeo, ma per la vita.