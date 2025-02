“L’INTER GIOCHERÀ IN SERIE C”: l’annuncio è arrivato come un missile | Marotta sta preparando le carte

Annuncio incredibile per il club milanese, che a partire dal prossimo anno giocherà in Serie C. Marotta sta definendo già il tutto.

In campo l’Inter vola. La squadra allenata da Simone Inzaghi è la principale favorita per lo scudetto, e solamente il Napoli sta tenendo il suo passo e insidia i nerazzurri per la conquista del titolo. Allo stesso modo poi anche per quanto riguarda la Champions League, la Beneamata è tra le candidate per la vittoria finale, e spera di ottenere questo risultato.

Al contrario di quanto accade sul terreno di gioco però la situazione è ben diversa a livello societario. Il club meneghino infatti ha ricevuto varie accuse negli ultimi tempi. La prima riguarda di sicuro il caso ultras. Le altre invece sono su varie questioni economiche che avrebbero dovuto portare la società addirittura al fallimento, come ha spiegato ultimamente Report durante la sua inchiesta.

Di conseguenza si sta cominciando a parlare di possibili sanzioni da infliggere alla compagine milanese. E proprio nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. A partire dal prossimo anno l’Inter giocherà nel campionato di Serie C. Marotta sta infatti già preparando le carte e a breve ufficializzerà il tutto.

Fulmine a ciel sereno alla Pinetina: Inter in Serie C

Sebbene pendano gravi accuse sulla testa nerazzurra, anche se non sono state ancora confermate, per ora non sono previste sanzioni. Tuttavia è comunque vero che l’Inter giocherà in Serie C a partire dal prossimo anno.

Non stiamo parlando però della prima squadra, bensì della seconda. Come fatto da Juve in primis, e in seguito anche da Atalanta e Milan, il Biscione sta creando la propria compagine di riserve che prenderà parte al campionato di terza serie italiana.

C’è l’annuncio ufficiale

A confermare la creazione della seconda squadra interista ci ha pensato di recente l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che nel corso dell’evento Spobis ha parlato del modello Juventus riguardante la Next Gen, e ha appunto affermato che pure l’Inter seguirà le orme dei bianconeri.

In merito ha dichiarato: ”Questo modello sta iniziando a diffondersi anche in altre realtà come Atalanta, Milan e presto Inter, dimostrando come investire nei giovani possa portare vantaggi sia tecnici che economici”.