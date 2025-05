L’Inter e 450 presenze in Serie A: resta vittima di un attentato terroristico | Si è salvato per miracolo

L’ex calciatore racconta i momenti della sua vita e svela di essere scampato ad un attentato dove morirono 86 persone.

Nel mondo del calcio, alcuni ex giocatori hanno vissuto esperienze drammatiche, sfiorando la morte ma riuscendo a sopravvivere grazie a circostanze fortuite. Uno dei casi più noti è quello di Fabrice Muamba, centrocampista del Bolton, che collassò in campo durante a causa di un arresto cardiaco. Il suo cuore si fermò per 78 minuti, ma grazie alla rapida rianimazione e all’uso del defibrillatore, riuscì a riprendersi.

Un altro episodio drammatico riguarda Jackie Blanchflower, difensore del Manchester United, sopravvissuto al disastro aereo di Monaco di Baviera nel 1958, in cui persero la vita 23 persone. Blanchflower riportò gravi ferite, tra cui fratture multiple e danni ai reni.

Anche il brasiliano Ricardo Kaká rischiò la paralisi nel 2000, quando, a 18 anni, sbatté violentemente la testa sul fondo di una piscina, fratturandosi una vertebra cervicale. Fortunatamente, l’incidente non ebbe conseguenze permanenti, e Kaká poté proseguire la sua carriera.

Il portiere ceco Petr Cech subì un grave trauma cranico nel 2006, durante una partita tra Chelsea e Reading, a seguito di uno scontro con un avversario. Fu sottoposto a un intervento d’urgenza e, dopo una lunga riabilitazione, tornò in campo indossando un caschetto.

La carriera di Sebasten Frey

Sebastien Frey, è un ex portiere francese classe 1980 e ha iniziato la sua carriera professionistica nel 1997 con il Cannes. Nel 1998 passa all’Inter, dove diventa il primo portiere straniero a giocare per il club. Dopo un prestito al Verona, torna all’Inter come titolare nella stagione 2000-2001. Poi gioca per Parma, Fiorentina e conclude la sua carriera prima al Genoa poi al Bursaspor in Turchia.

Nonostante le sue prestazioni di alto livello, Frey ha collezionato solo due presenze con la nazionale francese, partecipando come riserva all’Europeo 2008. Ha attribuito la scarsa considerazione da parte del commissario tecnico Domenech al fatto di giocare in Italia, campionato poco apprezzato dall’allenatore. Frey era noto per la sua reattività tra i pali, abilità nell’uno contro uno e capacità di giocare efficacemente con i piedi.

Frey e l’attentato

Sebastien Frey ha raccontato a La Gazzetta dello Sport di aver evitato l’attentato di Nizza del 14 luglio 2016 grazie a un ritardo nel rientro da un viaggio a Pescara. Abitando in Costa Azzurra, Frey frequentava regolarmente la Promenade des Anglais, luogo dell’attacco, e aveva l’abitudine di assistere ai fuochi d’artificio della festa nazionale. Quella sera, però, decise di rimanere a casa e guardare lo spettacolo da lontano, scelta che gli salvò la vita.

L’attentato fu perpetrato da un uomo che, a bordo di un camion da 18 tonnellate, si lanciò sulla folla lungo la Promenade des Anglais, uccidendo 84 persone e ferendone oltre 100. Frey ha raccontato che il camion colpì anche un garage di sua proprietà e che un collega di sua madre perse la vita nell’attacco. Ha descritto l’evento come un’esperienza traumatica.