L’Inter contagia il Milan: caos al raduno | Allegri NE METTE TRE FUORI ROSA

Non è un periodo facile per la società nerazzurra, mentre quella rossonera sta cercando di ricostruire dopo l’amara scorsa stagione.

Dopo la vittoria roboante per 4-3 contro il Barcellona in semifinale di Champions League, che aveva entusiasmato i tifosi e fatto sognare in grande, l’Inter ha vissuto un periodo estremamente difficile. Un vero e proprio crollo che ha trasformato le speranze in cocenti delusioni.

La prima amarezza è arrivata in campionato, con lo Scudetto perso per un solo punto a favore del Napoli. Una beffa, considerando che i nerazzurri erano stati sempre vicini alla testa della classifica, vanificando gli sforzi di un’intera stagione.

Il colpo più duro è stato forse la pesante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una disfatta inattesa per il divario nel punteggio, che ha infranto il sogno di alzare la coppa più prestigiosa e ha evidenziato le lacune della squadra nei momenti chiave.

A completare il quadro di una primavera disastrosa, l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense e, ancor prima, l’addio di Simone Inzaghi dalla panchina nerazzurra. Questi eventi hanno segnato la fine di un ciclo e l’inizio di una fase di riflessione profonda per il futuro.

Maretta in casa Inter

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha espresso un duro sfogo. “Qui bisogna voler stare, chi non vuole stare, deve andare via,” ha dichiarato, aggiungendo di aver visto “tante cose che non mi sono piaciute”. Il suo messaggio sottolinea la necessità di un impegno totale per lottare per gli obiettivi.

A queste parole ha risposto Hakan Calhanoglu, presumibilmente il principale destinatario del messaggio, con un post sui social: “Il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo”.

Allegri e le prime scelte

Mentre l’Inter affronta un periodo di riflessione e cerca soluzioni, il Milan ha già intrapreso la strada della ricostruzione, affidandosi a Massimiliano Allegri per il rilancio. Il tecnico livornese, tornato a Milanello, avrebbe già le idee chiare ed è tempo di scelte decisive per la rosa. Sembra infatti che Allegri abbia comunicato alla dirigenza i nomi di calciatori che non rientrano nei suoi piani.

I calciatori in questione sono il centrocampista americano Yunus Musah, l’algerino Ismael Bennacer e il francese Yacine Adli. Per quanto riguarda le possibili destinazioni, Musah potrebbe fare ritorno in Liga, con club inglesi e tedeschi attenti. Bennacer, invece, avrebbe estimatori in Premier League e in Arabia Saudita, mentre per Adli si ipotizza un ritorno in Ligue 1 o un trasferimento in Bundesliga.