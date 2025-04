L’incubo arabia è tornato: 300 MILIONI DI EURO PER TE, VIENI A GIOCARE? | Lascia immediatamente la Champions

Sta per arrivare l’estate, e con essa i ricchi assalti dell’Arabia Saudita sul mercato: la prima offerta è a dir poco pazzesca: 300 mln di euro.

Negli ultimi anni, sempre più calciatori stanno scegliendo di trasferirsi in Arabia Saudita, attratti dagli stipendi milionari offerti dai club della Saudi Pro League. Questo fenomeno ha preso slancio quando alcune stelle internazionali hanno deciso di lasciare l’Europa per approdare nel campionato saudita, inaugurando una nuova fase del calcio globale.

L’Arabia Saudita ha investito pesantemente nel calcio con l’obiettivo di aumentare il prestigio del proprio campionato e promuovere una nuova immagine del paese. I club sauditi, spesso sostenuti da enormi risorse finanziarie, sono in grado di offrire ingaggi fuori portata per molte società europee. Giocatori affermati, spesso nella fase finale della carriera, scelgono di accettare queste proposte per garantirsi contratti d’oro e nuove esperienze.

Da Cristiano Ronaldo, che ha in qualche modo aperto le danze, a Neymar, passando per i vari Benzema, Kanté, Firmino, ma anche per calciatori più giovani e ancora nel pieno della carriera, come Milinkovic Savic, Kessie, Ibanez, Demiral e via dicendo. E a breve un altro calciatore di questo tipo potrebbe trasferirsi in Arabia, in cambio di una cifra a dir poco folle.

Una delle stelle più splendenti può lasciare l’Europa

Nella stagione attuale uno dei calciatori che si è messo maggiormente in evidenza è di sicuro Raphinha. L’esterno offensivo brasiliano ha trascinato il Barcellona a suon di gol e grandi prestazioni, e adesso è finito nell’elite del calcio europeo.

Ovviamente gli arabi si sono accorti di lui, e hanno già da diverse settimane iniziato a corteggiarlo. Le cifre con cui vorrebbero convincere il calciatore ad accettare il trasferimento in Saudi Pro League però sono a dir poco folli.

300 milioni di euro sul piatto

Secondo gli ultimi rumors di mercato, l’Al Hilal, squadra già ricca di fenomeni, e che ne sta cercando altri sul mercato da aggiungere alla rosa, è disposto a mettere sul piatto ben 300 milioni di euro.

Nel dettaglio, 100 milioni sarebbero per il cartellino, mentre i restanti 200 sarebbero per l’ingaggio del calciatore, spalmato su 4 anni (dunque sarebbe di 50 mln di euro a stagione). Cifre folli a dir poco, che di sicuro stanno facendo vacillare Raphinha.