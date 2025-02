“L’ho scoperto leggendo i giornali”: MESSO FUORI ROSA DALLA LAZIO | Non potrà più giocare fino a fine anno

Decisione assurda della Lazio, che mette ai margini un calciatore, il quale ha scoperto tutto dai giornali. Tornerà in campo solo il prossimo anno.

La Lazio sta disputando una stagione alquanto positiva. Nessuno, nemmeno il più positivo dei tifosi, si aspettava un cammino del genere, che ha lanciato la compagine capitolina dritta dritta nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La rivoluzione quasi totale della rosa arrivata in estate, e le novità tattiche inserite da mister Marco Baroni, hanno portato ottimi risultati, che adesso fanno sognare la piazza. C’è però bisogno di dare continuità da qui al termine del campionato se ci si vorrà togliere soddisfazioni importanti.

In attesa di vedere la squadra biancoceleste ancora in campo però sono arrivate delle notizie alquanto clamorose sul fronte della rosa, che rischiano di causare delle conseguenze non da poco. Un calciatore è stato infatti messo fuori rosa dal club, per delle ragioni che non sono ancora del tutto chiare.

Come se non bastasse poi la cosa peggiore è che il ragazzo avrebbe scoperto tutto dai giornali. Una vera e propria doccia fredda dunque per lui, che potrà tornare in campo solamente il prossimo anno, sicuramente in un’altra squadra.

Lazio, ecco chi è finito fuori rosa

Sebbene in casa biancoceleste sembrava filare tutto liscio, dopo la comunicazione della lista per la Serie A è scoppiata una vera e propria bomba a Formello. Infatti in essa non era presente Luca Pellegrini.

E proprio il suo agente Vincenzo Raiola dopo aver ricevuto tale novità ha sbottato tramite una nota riportata da calciomercato.it. “Abbiamo anche noi appreso solo ora dagli organi di stampa l’esclusione dalla lista di Luca Pellegrini.

Le ragioni di questa esclusione

Non sono chiare ancora le motivazioni che hanno spinto la Lazio a fare questa scelta. Nemmeno il procuratore del ragazzo si è spiegato la cosa, come comprensibile dal prosieguo del comunicato: ”Visto alcune notizie inventate di alcuni organi di stampa, escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi disciplinari. Luca è sempre stato un professionista esemplare e a disposizione del gruppo squadra”.

Infine ha aggiunto: “L’esclusione della trasferta di Cagliari è dovuta ad un problema fisico riscontrato qualche giorno prima della convocazione, chiederemo chiarimenti con la società nelle sedi opportune”.