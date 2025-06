Leonardo Bonucci è il nostro nuovo mister: incontro in un noto ristorante del centro e firma | Inizia come i veri predestinati

Una nuova avventura per l’ex difensore della Juventus e della Nazionale.

Dopo il ritiro dal calcio professionistico, Leonardo Bonucci ha intrapreso un percorso di formazione per avviare la carriera da allenatore. È stato ammesso al corso UEFA B presso il centro tecnico di Coverciano, un titolo che consente di collaborare negli staff tecnici di Serie A e B, di essere vice allenatore in Serie C e di guidare prime squadre fino alla Serie D. Un primo passo concreto per restare nel mondo del calcio con un ruolo tecnico e strategico, mettendo a frutto la sua lunga esperienza da difensore di alto livello.

Nel mese di ottobre dello stesso anno, Bonucci ha fatto il suo ingresso nello staff tecnico della Nazionale italiana Under 20, assumendo il ruolo di assistente del commissario tecnico Bernardo Corradi. Questo incarico gli ha offerto l’occasione di misurarsi direttamente sul campo con le nuove generazioni di calciatori azzurri, contribuendo alla loro crescita con consigli e indicazioni basati sulla propria esperienza in campo internazionale.

Nel 2025 Bonucci ha intrapreso anche un’avventura alternativa, entrando come capitano nella selezione italiana di calcio a 7 partecipante alla Kings World Cup Nations. Si tratta di un formato innovativo e mediatico, che ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua componente spettacolare e la partecipazione di molte ex stelle del calcio.

Poco dopo, sempre nel 2025, Bonucci è stato scelto come wild card dai Boomers FC, squadra della Kings League co-gestita da Fedez e Luciano Moggi. Con questo debutto ha ufficialmente preso parte anche a una competizione di club, confermando la sua voglia di esplorare nuove forme di calcio senza mai allontanarsi davvero dal terreno di gioco.

Si possono aprire nuovi scenari

Cambio della guardia certo sulla panchina della Juventus Under 20. Francesco Magnanelli lascia il club dopo due stagioni: ha deciso di seguire Max Allegri al Milan e far parte del suo staff come nella sua prima stagione in bianconero. Volontà già comunicata, questa, e da formalizzare con effetto naturale al 30 giugno facendo scadere il contratto.

Tra i nomi più caldi per una delle panchine delle Under della Juventus c’è Bonucci. Dopo aver intrapreso il corso UEFA B a Coverciano nel 2024 ed essere entrato nello staff tecnico dell’Under 20 azzurra, l’ex difensore potrebbe fare il suo esordio da primo allenatore proprio nel vivaio juventino.

Esperienza e identità: la linea juventina

La sua storia, il legame con il club e l’approccio maturo al nuovo ruolo lo rendono un candidato naturale per guidare una delle formazioni giovanili, magari iniziando con un gruppo Under 16 o Under 17.

L’eventuale approdo di Bonucci su una panchina bianconera sarebbe coerente con la politica del club di affidarsi a figure che incarnano lo stile Juventus. Con un passato da leader e una carriera colma di successi, Bonucci rappresenta un modello positivo per i giovani. Il suo ingresso nei quadri tecnici potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo di valorizzazione interna, in linea con le strategie del club.