“LELE ADANI NOSTRO NUOVO ALLENATORE”: una notte di riflessioni e poi la decisione | Ribaltone in panchina

Clamoroso rumor rimbalza sui social e vede protagonista l’ex difensore e attuale commentatore e opinionista per Rai Sport.

Daniele “Lele” Adani ha iniziato la sua esperienza da professionista nelle giovanili del Modena, esordendo in Serie B a 18 anni e totalizzando circa 50 presenze e un gol tra 1991 e 1994. Nell’estate del 1994 si trasferisce alla Lazio ma non colleziona apparizioni in campionato, passando poi al Brescia dove debutta in Serie A nel novembre 1994.

A Brescia resta fino al 1999 disputando 159 partite con otto reti e vestendo la fascia da capitano, vincendo il campionato cadetto nel 1996‑97, Subito dopo si trasferisce alla Fiorentina, dove gioca in Champions League ed è protagonista nella vittoria della prima Coppa Italia del nuovo millennio.

Nel 2002 passa all’Inter, con cui totalizza 45 presenze e cinque gol, incluso un memorabile 2‑2 in semifinale di Coppa Italia nel 2004, dedicato a un giovane tifoso scomparso. Dopo due stagioni con i nerazzurri, torna al Brescia nel 2004, poi va ad Ascoli e Empoli fino al 2008, per poi chiudere la carriera nel 2011 con la piccola Sammartinese.

Ha anche collezionato 14 convocazioni con la Nazionale, giocando cinque amichevoli tra il 2000 e il 2004. Una volta appesi gli scarpini al chiodo per lui è iniziata una nuova vita “fuori dal campo” e negli ultimi anni è diventato una sorta di guru per il mondo social degli appassionati di pallone.

Dopo il calcio giocato e proposta di Mancini

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Daniele Adani ha intrapreso una carriera di successo come commentatore e opinionista sportivo. Ha iniziato su SportItalia nel 2010, per poi passare a Sky Sport nel 2012, dove è diventato uno degli analisti tecnici più apprezzati fino al 2021. Successivamente è approdato alla Rai, diventando voce ricorrente per le partite della Nazionale e su “Domenica Sportiva”.

Nel novembre 2014, Adani ha rifiutato l’invito di Roberto Mancini a diventare suo vice all’Inter, spiegando di preferire continuare a raccontare il calcio in tv: “una vocazione che mi entusiasma e affascina”. Questa decisione ha confermato la sua scelta di vita: restare dietro al microfono piuttosto che tornare in panchina.

“Adani Ct della Nazionale”

Dopo la sconfitta subita contro la Norvegia, che mette a rischio la qualificazione ai prossimi Mondiali, Luciano Spalletti è stato esonerato dalla guida della Nazionale. La FIGC sembra orientata a puntare su Claudio Ranieri come suo successore. Ranieri ha concluso di recente la sua esperienza con la Roma e aveva deciso di ritirarsi dal campo.

Sui social, intanto, molti tifosi hanno avanzato il nome di Lele Adani come possibile nuovo allenatore. Nonostante la sua popolarità come opinionista e la sua profonda conoscenza del calcio, non ci sono trattative concrete in corso. È improbabile che Adani abbandoni il suo ruolo attuale, ma su X in molti continuano a scrivere “Lele Adani nuovo Ct dell’Italia”.