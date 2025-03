LECLERC CONTRO HAMILTON, è iniziata la guerra interna | “È chiaramente più veloce”: muretto spaccato in due

Ancor prima di iniziare il Mondiale si spacca in due il box ferrarista. E intanto spunta fuori la voce su chi è il più veloce tra i due.

L’attesa ormai sta per finire. Nel prossimo weekend inizierà il Mondiale di Formula 1. Il primo appuntamento sarà in Australia, e ci darà tante notizie sotto diversi punti di vista. In primis sulla competitività delle macchine e dei vari piloti. Se la Red Bull grazie a Max Verstappen punta alla conferma, sia la McLaren che la Ferrari vogliono essere competitive e sperano di soffiare il titolo al pilota olandese.

Proprio in casa rossa poi c’è grande attesa per vedere in azione il nuovo pilota Lewis Hamilton, arrivato a fine anno dopo la lunga esperienza in Mercedes. Tuttavia tifosi ed appassionati sono curiosi di sapere come si evolveranno le cose proprio tra il sette volte campione del mondo e il suo nuovo compagno di scuderia Charles Leclerc, il quale non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Ed è proprio in questo senso però che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità. A quanto pare infatti sembrerebbe che uno dei due sia risultato essere chiaramente più veloce dell’altro, e che si è venuta a creare una vera e propria spaccatura nel muretto ferrarista. La convivenza tra i due parte già con il piede sbagliato.

Scoppia il caos a Maranello

Il dibattito su chi tra Hamilton e Leclerc potrebbe avere la meglio ed essere il primo pilota Ferrari cresce, non solo tra gli appassionati, ma anche tra i tanti addetti ai lavori.

E proprio di recente a parlare di ciò è stato il dirigente della Red Bull Helmut Marko, che basandosi su quanto accaduto in Bahrain ha dato la sua opinione sulla coppia.

”Era chiaramente più veloce…”

”In Bahrain, Charles Leclerc era chiaramente più veloce di Lewis Hamilton. Ma è anche normale che sia così. Lui conosce bene il team e pure la macchina. Hamilton ha guidato per molti giri ed è riuscito gradualmente a migliorarsi, ma non è mai stato davvero al livello di Leclerc”.

Con queste parole rilasciate ai microfoni della tv tedesca RTL, Marko ha indicato chi tra Hamilton e Leclerc è il più veloce. Almeno per adesso. Per il prossimo banco di prova non ci resta che attendere il fine settimana.