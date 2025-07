LEAO per RODRYGO: scambio folle dal Real Madrid | I rossoneri così ci hanno guadagnato

Il calciomercato regala sempre scambi e operazioni impensabili.

Il calciomercato è spesso teatro di trattative razionali e ben ponderate, ma talvolta diventa il palcoscenico di scambi clamorosi, al limite dell’incredibile. Uno dei casi più famosi è sicuramente quello tra Samuel Eto’o e Zlatan Ibrahimović nell’estate 2009: l’Inter cedette lo svedese al Barcellona, ottenendo in cambio il camerunese più 46 milioni di euro. Un affare storico per i nerazzurri, che costruirono su quella base il triplete del 2010, mentre Ibra visse a Barcellona una stagione complicata.

Tra gli scambi più discussi rientra anche quello tra Arthur e Pjanic tra Juventus e Barcellona nel 2020. Un’operazione da oltre 100 milioni complessivi, ma con valutazioni gonfiate, utile soprattutto a fini di bilancio e plusvalenze. Il campo, però, ha restituito poco: nessuno dei due ha lasciato il segno nelle rispettive squadre, e le critiche non sono mancate. È il classico esempio di mercato più finanziario che tecnico.

Altri scambi hanno avuto impatti immediati: basti pensare all’affare Bonucci–Caldara tra Milan e Juventus nel 2018, in cui i rossoneri riabbracciarono il difensore dopo solo un anno e la Juve scommise sul giovane ex Atalanta, con esiti disastrosi. Uno scambio che racconta quanto, anche ai massimi livelli, l’impulso e le pressioni possano condizionare le decisioni.

Il calciomercato resta un universo affascinante e imprevedibile, dove ogni scambio può trasformarsi in un colpo geniale o in un errore memorabile. E ogni sessione aggiunge un nuovo capitolo alla saga dell’assurdo calcistico.

Rodrygo verso l’addio

Relegato a un ruolo marginale nel Mondiale per Club, Rodrygo sembra sempre più lontano dal Real Madrid. Il brasiliano, 24 anni, ha totalizzato appena 88 minuti nei quattro incontri disputati finora dai blancos sotto la guida di Xabi Alonso. Nonostante fosse partito con l’intento di conquistare la fiducia del nuovo tecnico, ha deluso le aspettative: dopo una partenza da titolare, è tornato in campo solo in un’altra occasione, restando in panchina nelle restanti partite.

Questo scarso impiego ha riacceso l’interesse di numerosi club europei. Secondo quanto riportato da OK Diario, se Rodrygo dovesse aprire alla cessione, almeno tre club di Premier League sono pronti a farsi avanti: su tutti il Manchester City, che lo segue da tempo, ma anche Chelsea e Arsenal, oggi molto più attivi e convinti. Il giocatore, versatile e adatto a giocare sulla fascia sinistra, piace per il suo potenziale ancora inespresso in un contesto da protagonista.

Bayern deciso su Rodrygo

Secondo Defensa Central, anche il Bayern Monaco starebbe valutando seriamente l’ingaggio dell’ex Santos. Dopo aver sondato Nico Williams e Luis Díaz, il club tedesco vede in Rodrygo una soluzione più percorribile e adatta al proprio progetto tecnico. Il brasiliano è considerato ideale per rinforzare il lato sinistro dell’attacco, zona individuata come prioritaria dai bavaresi.

Questo interesse concreto del Bayern per Rodrygo potrebbe segnare la fine definitiva della pista Rafael Leão. Il portoghese del Milan, obiettivo ambito ma costoso e complesso da trattare, rischia ora di uscire definitivamente dai radar tedeschi.