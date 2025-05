Lazio, Lotito cala il ‘tris’: 3 colpi in arrivo subito a fine Campionato I Baroni si sfrega le mani

Il presidente vuole rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Negli ultimi anni, la Lazio ha adottato una politica di mercato improntata a investimenti mirati e contenuti, puntando più sulla funzionalità tattica dei giocatori che sul loro nome. Dopo l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Maurizio Sarri, il club ha cercato profili adatti al 4-3-3 dell’ex tecnico toscano, come Mattia Zaccagni e Marcos Antonio, ma con alterni risultati. L’obiettivo della società, guidata da Claudio Lotito, è stato spesso quello di valorizzare giovani talenti con prospettiva, contenendo al tempo stesso i costi.

Nella sessione estiva del 2023, la Lazio ha investito cifre importanti per il proprio standard, acquistando giocatori come Gustav Isaksen, Kamada e Nicolò Rovella. Tuttavia, non tutti si sono rivelati subito decisivi. Isaksen ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, mentre Kamada non ha trovato continuità. L’investimento su Castellanos come vice-Immobile, pur generoso, ha dato frutti solo parziali. Le operazioni, in generale, hanno mostrato un orientamento più continentale, pescando anche in campionati meno battuti.

La sessione invernale 2024 non ha registrato colpi rilevanti, ma ha evidenziato una certa prudenza, forse figlia anche dell’andamento altalenante in campionato e delle incertezze legate al futuro tecnico. Dopo l’addio di Sarri, il club ha faticato a dare continuità a un progetto tattico coerente.

Nel complesso, la strategia della Lazio è rimasta legata a un equilibrio tra sostenibilità economica e ambizione sportiva. Tuttavia, l’assenza di investimenti davvero risolutivi potrebbe aver limitato la competitività nei momenti cruciali della stagione.

Occasione a zero per la fascia sinistra

Junior Firpo è stato proposto alla Lazio come rinforzo a parametro zero. L’esterno sinistro dominicano, ex Barcellona, arriva da una stagione molto positiva con il Leeds in Championship: 32 presenze condite da 4 gol e 10 assist. Il suo profilo piace alla dirigenza biancoceleste, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo.

L’incontro tra l’agenzia You First – la stessa che cura gli interessi di Luis Alberto – e il direttore sportivo Fabiani è stato esplorativo, ma ha evidenziato un interesse concreto. Tuttavia, per procedere, sarà necessario liberare spazio con l’uscita di uno tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares. Pellegrini ha concluso bene la stagione, ma il suo riscatto obbligatorio da 4 milioni e uno stipendio da 2,4 milioni l’anno rappresentano un ostacolo. Inoltre, il rinnovo di Baroni – tecnico con cui ci sono stati dissapori – potrebbe agevolare una sua partenza.

Un occhio al futuro

Nuno Tavares, dal canto suo, non ha ricevuto offerte soddisfacenti e la Lazio non intende cederlo in perdita. Sul versante destro, si valuta Jackson Tchatchoua del Verona, grazie ai buoni rapporti con Setti. Le scadenze contrattuali dei veterani Marusic, Hysaj e Lazzari potrebbero spingere a un rinnovamento.

In chiave prospettica, resta viva l’attenzione su Richard Ledezma, centrocampista svincolato dal PSV capace di ricoprire più ruoli. Pur senza trattative avviate, il suo nome è monitorato da tempo. Un eventuale affondo potrebbe arrivare solo dopo ulteriori uscite.