LAUTARO-THURAM: altro “caso” social | Stavolta il commento arriva sulla foto del capitano

I due attaccanti dell’Inter potrebbero essere ai ferri corti.

L’intesa tra Lautaro Martínez e Marcus Thuram è stata una delle chiavi del successo dell’Inter nell’ultima stagione. Fin dai primi match, la loro connessione in campo ha sorpreso per immediatezza e naturalezza. Lautaro, leader tecnico e carismatico, ha trovato nel francese un compagno ideale capace di leggere i suoi movimenti e completarlo con fisicità e visione.

Thuram, arrivato con l’etichetta di esterno offensivo, si è adattato perfettamente al ruolo di seconda punta. La sua capacità di tenere palla, fare da sponda e inserirsi nello spazio ha liberato Lautaro da compiti di costruzione, permettendogli di concentrarsi sulla finalizzazione. I due si cercano spesso, sia con scambi brevi che con movimenti complementari senza palla.

Il feeling va oltre il campo: la loro sintonia è evidente anche nei festeggiamenti e nelle dichiarazioni, dove entrambi hanno sottolineato la reciproca ammirazione e il rispetto. Lautaro si è spesso detto entusiasta della generosità tattica di Thuram, mentre quest’ultimo ha elogiato il senso del gol e la leadership dell’argentino.

Il duo Lautaro-Thuram rappresenta la perfetta combinazione tra tecnica e potenza, istinto e razionalità. La loro complementarità ha trasformato l’attacco dell’Inter in una macchina efficace e spettacolare, facendo dimenticare rapidamente l’addio di Dzeko e Lukaku. Una coppia che, salvo sorprese di mercato, promette ancora molto.

Pace social tra Thuram e Lautaro

Dopo settimane di tensione silenziosa, Lautaro Martínez e Marcus Thuram hanno ristabilito la pace — e lo hanno fatto in pieno stile 2.0, a colpi di like e commenti sui social. L’attaccante francese ha scelto l’ironia per spegnere ogni polemica, commentando una foto del compagno argentino intento a tuffarsi in piscina: «Fai attenzione che non sai nuotare».

Il post, pubblicato mentre Lautaro si rilassa in Argentina con la moglie, è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che hanno riempito di like il siparietto. Un gesto distensivo, dopo il chiarimento avvenuto nei giorni precedenti, che ha riportato il sereno sulla coppia d’attacco nerazzurra.

Dalla tensione alla ThuLa ritrovata

Le tensioni tra i due erano nate in seguito a un “like” sospetto di Thuram al post polemico di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco aveva replicato alle dichiarazioni di Lautaro, che dopo la sconfitta contro il Fluminense nei Mondiali aveva criticato l’atteggiamento di alcuni compagni, dicendo: «Il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni».

Un messaggio interpretato come una frecciata diretta al numero 10. Il “mi piace” di Thuram aveva sollevato dubbi sull’unità dello spogliatoio, ma il recente gesto sui social sembra aver rimesso ogni cosa al suo posto. Per la gioia dell’Inter e dei suoi tifosi, la ThuLa è tornata a sorridere.