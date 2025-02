L’AUDIO NON SI SENTE, NON POSSIAMO SQUALIFICARLO | Squalifica Lautaro Martinez: il labiale è chiarissimo

Nonostante il labiale sia chiarissimo, Lautaro Martinez non verrà squalificato a causa della mancanza di audio: la regola parla chiaro.

Nella serata di domenica si è giocato l’attesissimo derby d’Italia. Sebbene il momento e la stagione delle due squadre vedeva i nerazzurri leggermente favoriti per la sfida, a spuntarla è stata la Juventus, che al termine di un match ricco di emozioni è riuscita ad imporsi con il risultato di 1-0, maturato grazie ad un gol di Francisco Conceicao.

L’Inter dunque può mangiarsi le mani oltre per il fatto di non aver accorciato le distanze sul Napoli capolista, anche per le tante occasioni sprecate nel corso della partita. Infatti la Beneamata ha sfiorato, soprattutto nel primo tempo, diverse buone opportunità per andare a rete. Ad averne più di una è stato il capitano Lautaro Martinez.

Il centravanti argentino però è incappato in una serata no, giocando male e appunto sbagliando di fronte a Di Gregorio. E tutta la sua rabbia e la sua frustrazione è stata messa in evidenza a fine partita, quando si è reso protagonista di un gesto non proprio carino di fronte alle telecamere.

Il gesto tremendo di Lautaro Martinez

Dopo il triplice fischio del direttore di gara, il Toro si è lasciato andare ad un pesante sfogo verbale. Dalle immagini riprese e riportate in diretta da Dazn, il giocatore argentino ha ripetuto diverse volte delle pesanti espressioni blasfeme.

Di conseguenza subito si è iniziato a parlare di una possibile squalifica ai suoi danni, anche per diverse giornate, come accaduto a tanti altri calciatori in passato. Tuttavia il centravanti non riceverà alcuna sanzione a tal merito, per un motivo ben preciso. Vediamo di quale si tratta.

Il capitano interista si salva in calcio d’angolo

Sebbene dal labiale si legga benissimo l’intenzione del goleador nerazzurro di imprecare, questo non potrà essere squalificato in quanto non si sente il labiale, mancando l’evidenza specifica e precisa del fatto. Una vera e propria fortuna dunque per il Toro, lasciatosi andare forse ad uno sfogo esagerato.

Adesso Lautaro per farsi perdonare e per dimenticare in fretta la sconfitta con la Juve è chiamato a fare una grande prestazione, sia nel prossimo turno con il Genoa ma soprattutto nella gara scudetto con il Napoli.