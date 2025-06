“LASCIA SUBITO LA FERRARI”: la bomba è esplosa a Maranello | Strappa il contratto a metà stagione

Nonostante le aspettative iniziali non è un momento facile in casa Ferrari che deve fare i conti con tante difficoltà.

La Ferrari ha iniziato la stagione 2025 con un’energia nuova grazie all’arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc. I tifosi e la stampa erano entusiasti: un binomio da sogno per riportare la Rossa al vertice. Leclerc, da parte sua, era pronto a trasformare la pressione in risultati concreti.

Tuttavia, le aspettative si sono scontrate con la cruda realtà. Leclerc ha denunciato in avvio di stagione la scarsa competitività della vettura, definendo inaccettabili alcune performance, e ha detto: “Non siamo al livello che dovremmo”. Hamilton, dal canto suo, è finito sotto i riflettori per strategie sbagliate e adattamento lento: solo un successo nella gara sprint in Cina, poi risultati deludenti e spiegazioni legate a setup e comunicazione con il team.

Leclerc ha spiegato di essere convinto che la squadra non stia sfruttando appieno il potenziale della vettura, soprattutto nelle fasi cruciali di gara. A Maranello si respira delusione: il campionato sembra un’occasione sfumata, e la leadership tecnica è sotto pressione per trovare soluzioni in fretta.

Nonostante questo, il team principal Vasseur mantiene ottimismo, convinto che la collaborazione tra Hamilton e Leclerc, e l’apporto dell’esperienza, possano permettere alla Ferrari di recuperare terreno. Ma la pazienza dei tifosi è ormai vicina al limite.

Discussioni Hamilton-team

Nel mondo della Formula 1, la comunicazione via radio è sempre sotto i riflettori, e Lewis Hamilton ne è stato protagonista. Durante il Gran Premio di Miami, il pilota ha espresso chiara frustrazione per l’indecisione del team nel gestirgli il sorpasso su Leclerc, esclamando sarcastico: “Prendete un tè mentre ci siete!”. Un’urgenza dettata dalla foga della gara, come poi chiarito da Hamilton stesso.

Le scintille erano già emerse al suo esordio con la Ferrari al Gran Premio d’Australia, durante le conversazioni radio con il nuovo ingegnere Riccardo Adami. Hamilton ha ammesso che i toni fossero “eccessivi” ma ha negato tensioni, ribadendo la sua preferenza per poche istruzioni con un fermo: “Lasciami fare, per favore”.

Addio in anticipo per Hamilton?

Lewis Hamilton sta vivendo un avvio di stagione molto difficile in Ferrari. Il sette volte iridato sembra “senza risposte” al volante della SF-25, come osservato da alcuni esperti: una sola vittoria nella Sprint in Cina, nessun podio nei Gran Premi classici e un rapporto in qualifica di 2 a 7 contro Lecler. Anche per questo sono cominciate a circolare voci, attualmente non confermate, di un possibile ritiro anticipato del pilota britannico.

Come anticipato, Hamilton ha lamentato strategie lente e carenza di sinergia con il team, con momenti davvero tesi in gara. Nonostante il contratto scada nel 2026, l’esperienza in Ferrari sembra una sfida ben più dura del previsto, con il campione ancora alla ricerca dell’intesa perfetta con la nuova auto e con sé stesso per la nuova avventura ormai nel vivo. Cosa succederà nel prossimo futuro? Difficile anticiparlo…