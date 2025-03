LAMPO BALOTELLI: telefonata, visite mediche e firma in 7 giorni | Il mercato è ancora aperto

All’improvviso Super Mario si appresta a cambiare squadra: si trasferisce subito in un campionato dove il mercato è ancora aperto.

Qualche mese fa Mario Balotelli sembrava finalmente aver ottenuto la tanto richiesta chance di dire la sua per un’ultima volta in Serie A. Il Genoa, in piena crisi di risultati e con tanti infortuni sul groppone, ha deciso di puntare su di lui, offrendogli un contratto fino a giugno.

Il grande entusiasmo che si respirava in città per il suo arrivo sembrava far bene a Super Mario, subito messo al centro del progetto da mister Alberto Gilardino. Tuttavia proprio l’esonero di quest’ultimo ha totalmente distrutto le speranza del centravanti, anche a causa dell’arrivo in panchina di Patrick Vieira, tecnico con il quale in passato ha avuto un importante alterco.

Di conseguenza le chance di giocare per l’ex Inter e Manchester City sono di colpo diminuite, tanto che è passato addirittura a finire costantemente fuori dalla lista dei convocati. Diventato ormai un separato in casa, diverse voci sul suo conto sono circolate nel corso delle settimane, anche se non c’è mai stato nulla di serio.

Un addio rinviato

Già a gennaio si era parlato di una possibile rescissione per il giocatore, con un trasferimento ancora in Serie A, a Monza o Venezia. Il tutto però non è andato in porto, anche per la volontà di Balotelli di provare a dire la sua e di conquistare la fiducia di mister Vieira.

Arrivati però negli ultimi due mesi di campionato, Super Mario ha capito che per lui non c’è spazio, e di conseguenza ora spinge per andare via. E proprio a tal proposito possiamo dire che sono rimaste solo due opzioni per accogliere l’ex bomber della nazionale italiana.

Balo pronto a firmare subito

Al momento gli unici due mercati interessanti ancora aperti che potrebbero accogliere Mario Balotelli sono quello degli Stati Uniti, in Mls, e quello del Giappone. Ad oggi l’impressione è che se ci fosse convinzione da ambo le parti l’affare andrebbe in porto con grande rapidità.

In caso contrario invece Super Mario rimarrebbe a Genova fino a giugno, quando il suo contratto sarà scaduto, probabilmente però senza vedere più il campo. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nei prossimi giorni.