L’AMICO DI MESSI in serie A: l’Inter lo ha chiamato, lo aspettano al ritiro ad Appiano

Messi è uno dei giocatori più amati, non solo dai tifosi ma anche dai compagni.

Lionel Messi, oltre a essere uno dei calciatori più forti di sempre, è anche noto per la sua capacità di creare legami sinceri e duraturi con molti colleghi, specialmente con i connazionali argentini. Fin dai primi anni al Barcellona, ha stretto amicizie profonde, come quella con Javier Mascherano, compagno sia in blaugrana che in nazionale, diventato uno dei suoi alleati più fedeli dentro e fuori dal campo.

Nel corso degli anni, Messi ha costruito un solido rapporto con diversi protagonisti dell’Albiceleste. Uno dei più stretti è sicuramente Ángel Di María, con cui ha condiviso sogni e delusioni in maglia argentina fino al trionfo in Copa América e al Mondiale 2022. Tra loro c’è un’intesa che va oltre la sfera sportiva, fatta di rispetto, stima e affetto genuino. Anche Rodrigo De Paul è entrato nel cerchio ristretto di Messi: la loro amicizia è diventata un simbolo del gruppo compatto e vincente della nazionale.

Il capitano dell’Inter Miami è sempre stato riservato, ma chi ha lavorato con lui racconta di una persona leale, umile e molto legata ai valori del gruppo. Non a caso, molti ex compagni, anche a distanza di anni, parlano di lui con grande affetto, lodando la sua capacità di restare “uno di loro”, nonostante i successi e la fama mondiale.

Queste relazioni hanno contribuito a rafforzare lo spirito di squadra che ha permesso all’Argentina di tornare a vincere. Messi, oltre a essere un leader tecnico, è diventato anche un riferimento umano per un’intera generazione di calciatori.

L’amico fidato di Messi

Uno di questi amici è De Paul. Mentre impazzano le voci di mercato e le squadre sondano il terreno alla ricerca dei rinforzi giusti, il nome di Rodrigo De Paul non figura ancora con insistenza tra i protagonisti delle trattative in Italia. Eppure, dalla Spagna arriva un’apertura interessante: secondo AS, il centrocampista argentino – legato all’Atlético Madrid fino al 2026 – potrebbe lasciare i Colchoneros già quest’estate. La società, impegnata in nuove operazioni in entrata, ha bisogno di cedere, e tra i sacrificabili ci sarebbe proprio l’ex Udinese.

De Paul, campione del mondo con l’Argentina e legato in modo speciale a Leo Messi, non vorrebbe lasciare Madrid, ma il contesto economico e tecnico potrebbe spingerlo verso un addio. Dopo cinque stagioni in Serie A con l’Udinese e due intense annate a Madrid, l’argentino non ha brillato nell’ultima edizione del Mondiale per Club e si trova ora davanti a una possibile svolta. L’Atlético ha appena investito 30 milioni per Johnny Cardoso e ha bisogno di bilanciare i conti.

Inter, Milan e Galatasaray osservano

Secondo AS, in Italia sia l’Inter che il Milan potrebbero fare un tentativo per riportarlo in Serie A. I rossoneri, in particolare, sono ancora alla ricerca di un centrocampista esperto, nonostante l’affare Ricci sembri ormai vicino alla chiusura. Occhio però anche all’estero: il Galatasaray, sempre attivo e attratto da profili di esperienza, resta in agguato, specie in caso di mancato arrivo di Calhanoglu.

Il valore di mercato di De Paul si aggira sui 25 milioni di euro, ma la cifra potrebbe calare vista la scadenza ravvicinata del contratto. Reduce da una stagione con 50 presenze, 3 gol e 10 assist, il centrocampista resta un profilo di alto livello. In attesa di sviluppi, il suo nome potrebbe presto accendere il mercato.